UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da başladı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcunun katıldığı 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen seremonide yaptığı konuşmada, medeniyetin köklü şehirlerinden olan Konya'daki veledromda güzel bir organizasyon düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları Konya Olimpik Veledromu'nda ağırlamanın kendileri için gurur verici olduğunu ifade eden Koçoğlu, "Spor, birleştirici ve evrensel bir dildir. Sporun birleştirici gücüyle 5 kıtadan 44 ülkeden gelen 360 sporcuyu aynı heyecan etrafında buluşturuyoruz." dedi.
Koçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen spor yatırımları sayesinde Türkiye'nin, sporun ve büyük organizasyonların merkezi haline geldiğini belirtti.
Bu anlamda Konya Olimpik Veledromu'nun, bu yatırımların en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Koçoğlu, "Yatırımlar sayesinde spor altyapımızı güçlendirerek uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilen bir ülke haline geldik. Genç yeteneklerimizi keşfetmek, onların potansiyelini ortaya çıkarabilmek ve başarı hikayelerini birlikte yazmak için çok çalışıyoruz. Bakanlık olarak ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz spor tesisleriyle gençleri sporla buluşturuyoruz. Türkiye'yi sporun ve büyük organizasyonların merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.
- "Burası bisikletin mabedi"
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise Türkiye'de ilk defa yapılan en büyük bisiklet organizasyonunun Konya'da gerçekleştirildiğini anımsattı.
Veledromun Türkiye'ye, Konya'ya ve bisiklet ailesine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Müftüoğlu, "Burası bisikletin mabedi. Uzun süredir Valimizle, Belediye Başkanımızla ve Konya ile çalışarak bunları gerçekleştirdik. Hep birlikte çok güzel işler başardık. Aramızda olan geçmiş dönem federasyon başkanı Erol Küçükbakırcı'ya da teşekkür ediyorum. Bisiklet ailesi bir bütün ve inanıyorum ki bu mabetten Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Bu şampiyonları çıkartacak bir Konya var." diye konuştu.
Konya Valisi İbrahim Akın, böyle büyük bir organizasyonun Konya'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, dünyanın dört bir yanından gelen sporculara başarı diledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya olarak tarihi bir güne şahitlik ettiklerini aktardı.
Organizasyonun, Konya'nın barış ve kardeşlik iklimiyle şekillenerek, sporun evrensel değerlerini yaşatacak önemli organizasyonlardan biri olacağına inandığını anlatan Altay, şunları kaydetti:
"Bu güzel atmosferde, dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla bir arada olmaktan ve sizleri şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Konya, asırlar boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olmuş, hoşgörünün ve kardeşliğin başkenti haline gelmiş bir şehirdir. Bugün, bu kadim şehrin sporla parlayan yüzüne bir kez daha tanıklık ediyoruz. Spor, farklı kültürlerden insanları bir araya getiren en güçlü köprülerden biri. Konya, bu köprüyü en iyi şekilde inşa eden şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Burada yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."
Konuşmaların ardından Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 10 yıllığına akredite edilen Konya Olimpik Veledromu'nun sertifikası protokole takdim edildi.
Kentte 16 Mart'ta sona erecek organizasyonda sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eleme yarışı, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint olmak üzere 7 disiplinde pedal çeviriyor.
UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da başladı
Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 44 ülkeden 360 sporcunun katıldığı 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Konya Olimpik Veledromu'nda başladı.
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcunun katıldığı 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.
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