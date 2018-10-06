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Tyreke Evans: "Doğu Konferansı'nı kazanabiliriz!"

Memphis'ten Indiana Pacers'a geçen Tyreke Evans, tercihinin nedenlerini anlattı.

Memhpis Grizzlies ile olan kontratı sona erdikten sonra birçok takımın gündeminde yer alan ancak Indiana Pacers'a gitmeyi tercih eden Tyreke Evans, tercihi hakkında konuştu.

Tercihinin nedenleri hakkında konuşan Evans, "Victor Oladipo, herkes için problem olan bir oyuncu. Tüm lig, onun asla pes etmeyen bir oyuncu olduğunu gördü. Tüm maçı sert ve sıkı bir şekilde oynamayı sürdürüyor. Sürekli savaşaıyor. Onları ilk kez TV'de gördüğümde, yanlarına gidersem mükemmel uyacağımı ve yardımım olacağını düşündüm. Bir tane daha kreatif oyuncu olursa, Pacers'ın çok ilerleyeceğini düşündüm. Bu nedenle Pacers'ı seçtim." dedi.

Tyreke Evans, takımına olan inancını, "Bugüne kadar bazı zor zamanlarda bulundum. İki kontrat sezonu oynadım. Ben bu organizasyonun çok iyi olduğuna inandım, gerçekten öyleler ve bunu hissettim. takım sahipleri de bu hissimi güçlendirdi. Bugüne kadar yaşadıklarım nedeniyle takım sahiplerine olan inancımı yitirmiştim. Buradaysa herkese aynı şekilde davranıyorlar. Harika bir takım organizasyonu var. Şu an çok iyi durumdayız ve bence Pacers olarak Doğu Konferansı'nı kazanabiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.

Tyreke Evans, geçen sezon Grizzlies formasıylşa 19.4 sayı, 5.1 ribaunt ve 4.2 asist ortalamarıyla oynadı.




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