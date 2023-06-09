Miami Heat guardı Tyler Herro'nun NBA Finalleri'nin bu gece oynanacak 4. maçında forma giyemeyeceği bildirildi.



Miami Herald'dan Barry Jackson, Herro'nun parkelere dönmeye hazır olmadığını ve bu gece Denver Nuggets'a karşı oynanacak 4. maçta forma giymeyeceğini belirtti.



Koç Erik Spoelstra muhabirlere verdiği demeçte, Herro'nun sağ elindeki sakatlığın iyileşme sürecinde bir sonraki adımı atmaya henüz hazır olmadığını söyledi:



"Bir sonraki aşamaya geçme izni verilmedi. Şimdiye kadar gereken her şeyi yapsa da, bir NBA Finalleri maçında oynayacak seviyeye henüz gelmiş değil. Ancak bir sonraki adımları atmak adına gereken her şeyi yapıyor. Bu sadece sürecin bir parçası.



Belli aşamalardan geçmeniz gerekiyor. Bu aşamaların ilki şut atması, ardından hareket çalışmaları, sonra koçlarla temaslı antrenmanlar ve en son olarak da bu antrenmanların bir üst seviyesiydi. Yani maçta oynamasına henüz onay verilmedi."



Miami için şampiyonluk serisinin başlamasından bu yana ilerlemesinde olumlu belirtiler gösteren Herro, Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı playoff ilk turunda sağ elini kırdığından beri kenarda oturuyor.



Heat, Çarşamba günü hayal kırıklığı yaratan 3. maç mağlubiyetinin ardından bu gece Kaseya Center'daki 4. maçta seriyi 2-2'ye eşitlemeye çalışacak.





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