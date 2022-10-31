Twitter'dan Fatih Terim emojisi

Twitter, deneyimli teknik adam Fatih Terim tag'ine GOAT emojisi ekledi.

Haber; Sporx.com
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Twitter'dan Fatih Terim emojisi
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31 Ekim 2022 22:36
Netflix'te kısa bir süre önce belgeseli yayınlanan Fatih Terim için bir hamle de Twitter'dan geldi.

Twitter, deneyimli teknik adam için Fatih Terim etiketine Greatest Of All Time (Tüm zamanların en iyisi) kısaltması anlamına gelen GOAT emojisi koydu.

Sosyal medyada özellikle Galatasaraylı taraftar, bu tag'ın ardından birçok paylaşımda bulundu.

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