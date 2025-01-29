Twente'ye Athletic Bilbao tarifesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında perşembe günü Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta grubun 7. maçında kupanın favori ekiplerinden Athletic Bilbao'yu 4-2 mağlup eden ve çok iyi bir performans ortaya koyan siyah-beyazlı takım, aynı performansı Twente önünde de göstermek istiyor.
Süper Lig'de kötü günler geçiren, UEFA Avrupa Ligi'ne ise kötü başlasa da sonradan toparlayan ve 9 puana ulaşan Beşiktaş, gruptan çıkmak adına bu maçı da kazanmak istiyor. Grupta 24. sırada yer alan siyah- beyazlılar, ilk 24 takım arasında kalırsa play-off oynamaya hak kazanacak ve Avrupa'da yoluna devam edecek.
BENZER TAKTİK
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa serüvenini çok önemsiyor. Daha önce bu kupada Manchester United ile final oynayan Norveçli çalıştırıcı, Athletic Bilabo maçıyla Beşiktaş serüvenine çok iyi bir başlangıç yapmıştı.
Aynı performansı Twente karşısında göstermeleri gerektiğini dile getiren 51 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcularına sürekli motivasyon cümleleri kuruyor.
Potansiyellerinin yüksek olduğunu ve bunu Ispanyol ekibine karşı gösterdiklerini belirten Solskjaer, 90 dakika oyunun içinde kalarak, yüksek seviyede fizik kaliteye ve mücadeleyi sahaya yansıtmaları gerektiğini düşünüyor.
Süper Lig'de kötü günler geçiren, UEFA Avrupa Ligi'ne ise kötü başlasa da sonradan toparlayan ve 9 puana ulaşan Beşiktaş, gruptan çıkmak adına bu maçı da kazanmak istiyor. Grupta 24. sırada yer alan siyah- beyazlılar, ilk 24 takım arasında kalırsa play-off oynamaya hak kazanacak ve Avrupa'da yoluna devam edecek.
BENZER TAKTİK
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa serüvenini çok önemsiyor. Daha önce bu kupada Manchester United ile final oynayan Norveçli çalıştırıcı, Athletic Bilabo maçıyla Beşiktaş serüvenine çok iyi bir başlangıç yapmıştı.
Aynı performansı Twente karşısında göstermeleri gerektiğini dile getiren 51 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcularına sürekli motivasyon cümleleri kuruyor.
Potansiyellerinin yüksek olduğunu ve bunu Ispanyol ekibine karşı gösterdiklerini belirten Solskjaer, 90 dakika oyunun içinde kalarak, yüksek seviyede fizik kaliteye ve mücadeleyi sahaya yansıtmaları gerektiğini düşünüyor.