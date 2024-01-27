Tuzlaspor: ''Hakemlerimiz çok daha dikkatli olmalı''

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, 4-0 kaybedilen Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Andaç Gürkan, Kocabıyık ise hakem kararlarından yakındı.



Zor bir maç olacağını bildiklerini belirten Kocabıyık, şunları kaydetti:



"Eyüpspor'un gücünün farkındaydık. Oyunu istediğimiz şekilde tutmak istemiştik, kontra atak yapacaktık ama erken gol ve kırmızı kart yedik. 2-0 iken kaçırdığımız pozisyon gol olsa değişik şeyler konuşabilirdik. Maç içinde bize mi denk geliyor bilmiyoruz ama 2 hafta önce Çorum maçında bariz gol attık, sayılmadı. Bugün Muhammed oyuncuyu görmezken kırmızı kart çok ağır geldi. Bugünkü oyuna mazeret üretmek değil. Futbol coşku oyunu ve bir bedel ödüyoruz. Hakemlerimiz çok daha dikkatli olmalı. Eyüp bu ligin flaş takımı ama sahada eşit olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hakemler daha dikkatli olmazsa o denge daha çabuk bozuluyor."



