Spor Toto 1. Lig'de Bursaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Ligin 25. haftasında oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan taraf Tuzlaspor oldu.



İstanbul ekibine galibiyeti getiren tek golü 87. dakikada uzak mesafeden Ezeh kaydetti.



Tuzlaspor'da 26. dakikada Rajko Rotman, 67. dakikada ise Samet Asatekin kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Tuzlaspor, puanını 30'a yükseltti. Bursaspor ise 24 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, iç sahada Kocaelispor ile karşılaşacak. Bursaspor ise deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.



Stat: Timsah



Hakemler: Emre Kargın, Emre Çelimli, Hüseyin Aylak



Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar (Dk. 80 Mehmet Erdem Uğurlu), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak, Enver Cenk Şahin (Dk. 45 Yusuf Türk), Tuğbey Akgün (Dk. 60 Bifouma), İsmail Yüksek, Namık Alaskarov (Dk. 80 Vefa Temel), Pedro



Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Ferhat Öztorun, Posmac, Rotman, Bardhi, Diack, Samet Asatekin, Sedat Şahintürk (Dk. 70 Mustafa Emre Can), Ahmet Yazar (Dk. 46 Safa Kınalı), Ezeh (Dk. 90 Tayfun Akdoğan)



Gol: Dk. 87 Ezeh (Tuzlaspor)



Kırmızı kartlar: Dk. 26 Rotman, Dk. 67 Samet Asatekin (Tuzlaspor)



Sarı kartlar: Dk. 15 Ferhat Öztorun, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 71 Bardhi, Dk. 90 İsmail Konuk (Tuzlaspor), Dk. 49 Pedro, Dk. 72 Mert Yılmaz, Dk. 82 Vefa Temel (Bursaspor)





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