Tüzemen: 'Hacıosmanoğlu gereğini yap!'

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Galatasaray derbisinden sonraki sözleri nedeniyle tepki gösterdi.
Tüzemen, TFF'ye de çağrıda bulunarak "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Eğer TFF önünde Türkiye amblemi varsa, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu gereğini yapmalı. Bu söylemler Türkiye'nin imajına zarar veriyor." ifadelerini kullandı.
İşte Tüzemen'in Sabah gazetesindeki satırları:
"TFF ile Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Sayın Ali Koç marka değerini yükseltmek için çalıştıklarını söyleseler de Mourinho lige zarar vermeye devam ediyor. Kimse Mourinho'nun kafasına gelsin diye silah dayamadı. Transferi Ali Bey bitirdi ve kendisine muhteşem bir imza töreni düzenledi.
Mourinho'nun son bombası derbiden sonra yaptığı açıklamalardır. Rams Park'ı bir ormana, kulübede zıplayanları maymuna benzetti.
Burası Türkiye Cumhuriyeti. Eğer TFF önünde Türkiye amblemi varsa, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu gereğini yapmalı. Bu söylemler Türkiye'nin imajına zarar veriyor.
Acun Ilıcalı, Survivor'da bir yarışmacıya 'maymun' kelimesini kullandığı için haklı olarak sert tepki koymuştu. Sayın Ilıcalı ve Sayın Ali Koç, Mourinho'ya bu söylemlerinden dolayı sert bir uyarı yapmalı. Acaba Mourinho kovulmanın planlarını yapıp servetini çoğaltmayı mı düşünüyor!"
Tüzemen, TFF'ye de çağrıda bulunarak "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Eğer TFF önünde Türkiye amblemi varsa, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu gereğini yapmalı. Bu söylemler Türkiye'nin imajına zarar veriyor." ifadelerini kullandı.
İşte Tüzemen'in Sabah gazetesindeki satırları:
"TFF ile Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Sayın Ali Koç marka değerini yükseltmek için çalıştıklarını söyleseler de Mourinho lige zarar vermeye devam ediyor. Kimse Mourinho'nun kafasına gelsin diye silah dayamadı. Transferi Ali Bey bitirdi ve kendisine muhteşem bir imza töreni düzenledi.
Mourinho'nun son bombası derbiden sonra yaptığı açıklamalardır. Rams Park'ı bir ormana, kulübede zıplayanları maymuna benzetti.
Burası Türkiye Cumhuriyeti. Eğer TFF önünde Türkiye amblemi varsa, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu gereğini yapmalı. Bu söylemler Türkiye'nin imajına zarar veriyor.
Acun Ilıcalı, Survivor'da bir yarışmacıya 'maymun' kelimesini kullandığı için haklı olarak sert tepki koymuştu. Sayın Ilıcalı ve Sayın Ali Koç, Mourinho'ya bu söylemlerinden dolayı sert bir uyarı yapmalı. Acaba Mourinho kovulmanın planlarını yapıp servetini çoğaltmayı mı düşünüyor!"
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