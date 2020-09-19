Tuttur.com ile maç önü: Manchester United - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig 2. haftasında Manchester United sahasında Crystal Palace'ı konuk ediyor.

Tuttur.com ile maç önü: Manchester United - Crystal Palace
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19 Eylül 2020 03:29
İngiltere Premier Ligi 2. hafta maçında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet için Old Trafford'da sahaya çıkacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Manchester United, Crystal Palace ile oynadığı 22 Premier Lig maçının sadece birini kaybetti (17G 4B).

- Crystal Palace, iki Manchester takımına konuk olduğu son dört Premier Lig maçından mağlup ayrılmadı (2G 2B).

- Premier Lig tarihinde sezonun ilk maçında en fazla galibiyet alan takım Manchester United (19).

- Lige galibiyetle giren Crystal Palace, Premier Lig'de mücadele ettiği hiçbir sezona üst üste iki galibiyetle başlayamadı.

- Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana takımının resmi maçlarda attığı 51 golün %39'una doğrudan katkı sağladı (12 gol & 8 asist).

EKSİKLER, CEZALILAR

Manchester United: Tuenzebe, Jones

Crystal Palace: Wickham, Van Aanholt, Benteke, Cahill, Ferguson, Tomkins

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Gea- Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Beek, Mc Tominay, James, Fernandes, Rashford, Martial

Crystal Palace: Guaita – Ward, Kouyate, Dann, Mitchell, Eze, McCarty, McArthur, Zaha, Batshuayi, Ayew



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