Tuttur.com ile maç önü: Manchester United - Crystal Palace

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MUHTEMEL 11'LER

İngiltere Premier Ligi 2. hafta maçında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet için Old Trafford'da sahaya çıkacak.- Manchester United, Crystal Palace ile oynadığı 22 Premier Lig maçının sadece birini kaybetti (17G 4B).- Premier Lig tarihinde sezonun ilk maçında en fazla galibiyet alan takım Manchester United (19).- Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana takımının resmi maçlarda attığı 51 golün %39'una doğrudan katkı sağladı (12 gol & 8 asist).Tuenzebe, JonesWickham, Van Aanholt, Benteke, Cahill, Ferguson, TomkinsGea- Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Beek, Mc Tominay, James, Fernandes, Rashford, MartialGuaita – Ward, Kouyate, Dann, Mitchell, Eze, McCarty, McArthur, Zaha, Batshuayi, Ayew