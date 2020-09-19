Tuttur.com ile maç önü: Manchester United - Crystal Palace

İngiltere Premier Ligi 2. hafta maçında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet için Old Trafford'da sahaya çıkacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Manchester United, Crystal Palace ile oynadığı 22 Premier Lig maçının sadece birini kaybetti (17G 4B).
- Crystal Palace, iki Manchester takımına konuk olduğu son dört Premier Lig maçından mağlup ayrılmadı (2G 2B).
- Premier Lig tarihinde sezonun ilk maçında en fazla galibiyet alan takım Manchester United (19).
- Lige galibiyetle giren Crystal Palace, Premier Lig'de mücadele ettiği hiçbir sezona üst üste iki galibiyetle başlayamadı.
- Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana takımının resmi maçlarda attığı 51 golün %39'una doğrudan katkı sağladı (12 gol & 8 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Manchester United: Tuenzebe, Jones
Crystal Palace: Wickham, Van Aanholt, Benteke, Cahill, Ferguson, Tomkins
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Gea- Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Beek, Mc Tominay, James, Fernandes, Rashford, Martial
Crystal Palace: Guaita – Ward, Kouyate, Dann, Mitchell, Eze, McCarty, McArthur, Zaha, Batshuayi, Ayew
Tuttur.com'da Manchester United - Crystal Palace maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Manchester United, Crystal Palace ile oynadığı 22 Premier Lig maçının sadece birini kaybetti (17G 4B).
- Crystal Palace, iki Manchester takımına konuk olduğu son dört Premier Lig maçından mağlup ayrılmadı (2G 2B).
- Premier Lig tarihinde sezonun ilk maçında en fazla galibiyet alan takım Manchester United (19).
- Lige galibiyetle giren Crystal Palace, Premier Lig'de mücadele ettiği hiçbir sezona üst üste iki galibiyetle başlayamadı.
- Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana takımının resmi maçlarda attığı 51 golün %39'una doğrudan katkı sağladı (12 gol & 8 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Manchester United: Tuenzebe, Jones
Crystal Palace: Wickham, Van Aanholt, Benteke, Cahill, Ferguson, Tomkins
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Gea- Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Beek, Mc Tominay, James, Fernandes, Rashford, Martial
Crystal Palace: Guaita – Ward, Kouyate, Dann, Mitchell, Eze, McCarty, McArthur, Zaha, Batshuayi, Ayew