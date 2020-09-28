Tuttur.com ile maç önü: Liverpool - Arsenal

Premier Lig'in 3. hafta maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçı kazanarak galibiyetle devam etmenin peşinde.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Arsenal'i konuk ettiği son dört lig maçını kazanan Liverpool, 1988'deki yedi maçlık süreçten bu yana daha uzun bir seri yakalamıyor.
- Arsenal sezona son şampiyon unvanıyla giren takımlara karşı çıktığı son altı Premier Lig maçını kazanamadı (2B 4M).
- Liverpool, Nisan 2017'deki Crystal Palace mağlubiyetinden (1-2) bu yana Premier Lig'de iç saha maçı kaybetmiyor (49G 11B).
- Arsenal, 2004/05'ten bu yana hiçbir Premier Lig sezonuna üçte üç yaparak başlamadı.
- Arsenal forması giyen Alexandre Lacazette, Premier Lig'de çıktığı son altı maçta rakip filelere dört gol gönderdi.
EKSİKLER, CEZALILAR
Liverpool: Oxlade-Chamberlain, Henderson, Matip
Arsenal: Chambers, Martinelli, MAri, Muustafi, Emille Smith Rowe
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane
Arsenal: Leno; Holding, Gabriel, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang
Tuttur.com'da Liverpool - Arsenal maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Arsenal'i konuk ettiği son dört lig maçını kazanan Liverpool, 1988'deki yedi maçlık süreçten bu yana daha uzun bir seri yakalamıyor.
- Arsenal sezona son şampiyon unvanıyla giren takımlara karşı çıktığı son altı Premier Lig maçını kazanamadı (2B 4M).
- Liverpool, Nisan 2017'deki Crystal Palace mağlubiyetinden (1-2) bu yana Premier Lig'de iç saha maçı kaybetmiyor (49G 11B).
- Arsenal, 2004/05'ten bu yana hiçbir Premier Lig sezonuna üçte üç yaparak başlamadı.
- Arsenal forması giyen Alexandre Lacazette, Premier Lig'de çıktığı son altı maçta rakip filelere dört gol gönderdi.
EKSİKLER, CEZALILAR
Liverpool: Oxlade-Chamberlain, Henderson, Matip
Arsenal: Chambers, Martinelli, MAri, Muustafi, Emille Smith Rowe
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane
Arsenal: Leno; Holding, Gabriel, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang