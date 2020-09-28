Tuttur.com ile maç önü: Liverpool - Arsenal

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde iki dev, Liverpool ile Arsenal karşı karşıya.

Tuttur.com ile maç önü: Liverpool - Arsenal
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28 Eylül 2020 07:00
Premier Lig'in 3. hafta maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçı kazanarak galibiyetle devam etmenin peşinde.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Arsenal'i konuk ettiği son dört lig maçını kazanan Liverpool, 1988'deki yedi maçlık süreçten bu yana daha uzun bir seri yakalamıyor.

- Arsenal sezona son şampiyon unvanıyla giren takımlara karşı çıktığı son altı Premier Lig maçını kazanamadı (2B 4M).

- Liverpool, Nisan 2017'deki Crystal Palace mağlubiyetinden (1-2) bu yana Premier Lig'de iç saha maçı kaybetmiyor (49G 11B).

- Arsenal, 2004/05'ten bu yana hiçbir Premier Lig sezonuna üçte üç yaparak başlamadı.

- Arsenal forması giyen Alexandre Lacazette, Premier Lig'de çıktığı son altı maçta rakip filelere dört gol gönderdi.

EKSİKLER, CEZALILAR

Liverpool: Oxlade-Chamberlain, Henderson, Matip

Arsenal: Chambers, Martinelli, MAri, Muustafi, Emille Smith Rowe

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Arsenal: Leno; Holding, Gabriel, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang



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