Tuttur.com ile maç önü: Liverpool - Arsenal

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EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Premier Lig'in 3. hafta maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçı kazanarak galibiyetle devam etmenin peşinde.- Arsenal'i konuk ettiği son dört lig maçını kazanan Liverpool, 1988'deki yedi maçlık süreçten bu yana daha uzun bir seri yakalamıyor.- Arsenal sezona son şampiyon unvanıyla giren takımlara karşı çıktığı son altı Premier Lig maçını kazanamadı (2B 4M).- Liverpool, Nisan 2017'deki Crystal Palace mağlubiyetinden (1-2) bu yana Premier Lig'de iç saha maçı kaybetmiyor (49G 11B).- Arsenal, 2004/05'ten bu yana hiçbir Premier Lig sezonuna üçte üç yaparak başlamadı.- Arsenal forması giyen Alexandre Lacazette, Premier Lig'de çıktığı son altı maçta rakip filelere dört gol gönderdi.Oxlade-Chamberlain, Henderson, MatipChambers, Martinelli, MAri, Muustafi, Emille Smith RoweAlisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, ManeLeno; Holding, Gabriel, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang