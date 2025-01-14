Tuta: Bilmeniz gereken her şey burada!

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Tuta'nın transferi için Alman kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. İşte Tuta ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
ADI NEREDEN GELİYOR?
Tuta adını, Tuta olarak da bilinen Brezilyalı eski futbolcu Moacir Bastos'a olan görsel benzerliği nedeniyle aldı.
SAĞ BEK OLARAK YETİŞTİRİLDİ
Tuta, Sao Paulo altyapısında bir sağ bek olarak yetişti. Uzun boyuna (1.84) karşın hızı etkileyici bulundu. Sao Paulo U20 Eyalet Ligi'nde (Copinha) stoper olarak forma giydi ve takımı eyalet şampiyonu oldu. Şampiyonlukta Morato (Önce Benfica'ya ardından Nottingham Forest'a transfer oldu) ile birlikte Tuta'nın yıldızı parladı. Sağ bek olmasından kaynaklanan hızı, topla dikine mesafe kat etmesi, savunmadan oyun kurarken özgüvenli pasları takdir topladı.
Kupa şampiyonluğu sonrası Sao Paulo a takımına çıkarıldı ancak hep yedek kulübesinde bekledi.
SAO PAULO, TUTA'YA İNANMADI
Sao Paulo, bu süreçte Tuta'nın yeteneklerine inanmakta zorlandı ve 2024 yazında bedelsiz olarak Santo Andre'ye, 1 yıl sonra ise Retro Kulübü'ne giden Walce'ye; 7.6 milyon euro'ya Benfica'ya transfer olan Morato'ya yatırım yapma kararı aldı.
FRANKFURT ALDI VE KİRALADI
Brezilyalı savunmacı, henüz profesyonel bir maça çıkmadan 1.8 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay karşılığı 19 yaşında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Frankfurt, 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Tuta'yı Belçika ekibi Kortrijk'e Avrupa futboluna alışması ve gelişmesi için kiraladı.
Kariyerinin ilk profesyonel maçını 24 Kasım 2019'da Kortrijk formasıyla Anderlecht'e karşı oynadı. O sezonu 17 resmi maç oynayarak tamamladı, zira Kovid-19 pandemisi nedeniyle sezon erkenden iptal edildi.
2020/21'DE 'İLK YEDEK STOPER' OLDU
Brezilyalı oyuncu, David Abraham'ın ülkesi Arjantin'e dönmesinin ardından yedek stoper olarak 2020/21'de Frankfurt'a geri döndü. Evan N'Dicka ve Martin Hinteregger'in arkasında, Adi Hütter'in ilk yedek stoperi olmayı başardı.
GLASNER, TUTA'YI PARLATTI
Oliver Glasner'in 4'lü savunmadan 3'lü savunmaya dönmesiyle birlikte ilk 11 oyuncusu haline geldi. 2021/22'de 26 maçta oynadı. Sağ stoper rolünü benimsedi. Frankfurt'un Avrupa Ligi'ni kazandığı süreçte yalnızca 2 maçta oynamadı. Finalde de forma giydi. Frankfurt, Tuta'nın performansını beğendi ve sözleşmesini uzattı.
YÜZDE 30'U İÇİN 1.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Frankfurt, Sao Paulo'nun yüzde 30'luk payı için 1.5 milyon euro ekstra ücret ödedi ve Tuta'nın bonservisinin yüzde 100'üne sahip oldu.
Sözleşme uzatma töreninde Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Markus Krösche, "Tuta gibi çok önemli ve yetenekli bir oyuncunun sözleşme uzatması kulübümüzü çok mutlu etti. Kariyerinde bir sonraki adımı atmaya hazır ve genç yaşına karşın kadromuzun daimi bir üyesi." dedi.
BUNDESLIGA'NIN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLDU
Glasner'in görev yaptığı 2022/23 sezonunda da Tuta, as stoper olmayı sürdürdü. Ligde 30, Avrupa'da 8 olmak üzere 45 maçta görev aldı ve Bundesliga'nın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterildi.
Tuta, Glasner'in gidip Dino Toppmöller'in geldiği 2023/24 sezonunda da formasını kaybetmedi ve 41 maçta forma giydi. Glasner döneminde stoper olarak tercih edilen Tuta, Toppmöller döneminde başka bölgelerde de oynadı. 41 maçın 3'ünde ön libero, 4'ünde ise sağ bek olarak görev aldı. Tuta, bu sezon henüz 21 maçta 6 kez ön libero, 1 kez sağ bek olarak forma giydi.
TUTA'NIN SAĞLIK KARNESİ
Kariyerinde ciddi bir sakatlık problemi olmayan Tuta, hep kısa süreli sakatlıklar yaşadı. En uzun sakatlığı ise son alt baldır problemi oldu ve 25 gün sahalardan uzak kaldı.
SCOUT RAPORU: TUTA
Tuta, Bundesliga'da dikkatleri üzerine çeken bir savunmacıydı. Stoper olmasının yanı sıra, sağ bek ve defansif orta saha görevlerinde de güçlü performanslar sergileyen esnek Brezilyalı, henüz 24 yaşında olmasına rağmen büyük umut vaat ediyor. Oyun tarzı, Brezilyalı köklerinden gelen daha sert ve agresif bir yaklaşıma dayanıyor. Top kazanmada mutlak bir gücü olan Brezilyalı oyuncu, Bundesliga savunmacıları arasında en iyi yüzde 10'luk dilimde yer alıyor; bu da dikkatli ve iyi pozisyon almasının bir kanıtı. Tuta'nın ikili mücadelelerdeki üstünlüğü ve hava düellolarındaki başarısı, bire bir mücadelelerdeki potansiyel gücünü ortaya koyuyor. Disiplin noktasında de ince ayar yapılması gerekiyor çünkü sarı kart oranı çok yüksek. Tuta'nın top kazanma yüzdesinin yüksek olması, sahadaki azmi hakkında çok şey anlatıyor. Hücum alanındaki hakimiyeti düşük görünse de, savunma yarısındaki net hakimiyeti, kendi sahasındaki tehditleri engellemekte en rahat oyuncu olduğunu gösteriyor. Genel olarak Tuta, sıkı savunmanın gerektirdiği zekaya sahipken pas konusunda da yetenekli.
KENDİ SÖZLERİYLE TUTA'NIN KARİYERİ
Dokuz yaşında Sao Paulo altyapına giren Tuta, 2019 Copinha (Sao Paulo Eyalet Ligi) da dahil olmak üzere gençlik düzeyinde birçok kupa kazandı.
"Copinha'da iki kez oynadım: 2018'de Flamengo'ya karşı finalde kaybetttik ve Vasco'ya karşı şampiyon olduk. Bu çok önemli bir şampiyonluktu çünkü profesyonelliğe geçiş yapıyordum ve futbolumu göstermek istiyordum. Kariyerim için çok özeldi.
Elbette Sao Paulo a takımında oynama ihtimali olduğunu görebiliyordum ama o sırada Walce ve Rodrigo gibi benden önde olan birkaç isim vardı. Bunca yıldır sizinle çalışan bir kulüpten ayrılmak çok zordu. Ama sonunda doğru kararı verdim. Gelecekte Sao Paulo için oynama hayalimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum."
Copinha finalinin hemen ardından evraklarını düzenlemek için acele etti ve Şubat 2019'un başında Almanya'ya geldi. Kış aylarında tamamen farklı bir ülkeye adapte olduğu için ilk birkaç ay zor geçti. Brezilyalı oyuncunun sahada oynayacak yeri yoktu ve sezon sonuna kadar sadece antrenman yapabildi.
"Yükselişte olan bir takımdı. Benim pozisyonumdaki ana oyuncu Arjantinli kaptan David Abraham'dı. Kulüpte bana çok yardımcı oldu. Soğuk, insanlar ve şehir nedeniyle eşim için çok zor oldu."
Daha fazla deneyim kazanmak için Tuta bir sezonluğuna Belçika 1. Ligi'nde oynayan Kortrijk'e kiralandı.
"İlk birkaç ay zordu çünkü yeni bir adaptasyon süreciydi. Ama oynamaya başladıktan sonra teknik direktörün güvenini kazandım. Henüz ilk profesyonel maçına çıkmamış genç bir oyuncuydum, bu yüzden biraz güvensizlik vardı. Sıkı çalışmaya devam ettim ve şansımı en iyi şekilde kullandım. Anderlecht ile 0-0 berabere kaldık ve bu kariyerimde bir dönüm noktası oldu."
Brezilyalı oyuncu 2020'de Frankfurt'a döndü ve Arjantin'e dönen takım kaptanının yerine geçebileceğini biliyordu. İlk sezonunda 19 maçta forma giyen Tuta, ertesi yıl Alman ekibinin Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla birlikte ön plana çıktı.
"Sezonun başında fazla oynamıyordum ama sonra teknik direktörün güvenini yeniden kazandım ve oynamaya başladım."
Frankfurt kupayı kaldırmadan önce çeyrek finalde güçlü Barcelona'yı eledi.
"Kura çekildiğinde kutlama yaptık ama biraz karmaşıktı. Evimizde oynarken taraftar desteğinden dolayı kendimize çok güveniyorduk. Deplasmana gittiğimizde de taraftarlar bizim için oradaydı."
Camp Nou'daki ikinci maçta Alman taraftarlar büyük bir kalabalık oluşturdu ve Katalanları gölgede bırakan bir tribün şovları verdi. Tuta ilk maçta oyundan atıldığı için oynamadı.
"Sözleşmeyi imzalamaya gittiğimde yöneticilerin bana gösterdiği ilk şey taraftarlardı. Fanatikler ve güzel bir tribün yapıyorlar. Her maça büyük bir tutku katıyorlar, bu heyecan verici. İspanya'da oynayamamak çok sinir bozucuydu ama sonunda işler yoluna girdi."
Yarı finalde West Ham'ı eledikten sonra, Frankfurt'un İskoç ekibi Rangers'a karşı penaltı atışlarıyla kazandığı finalde sahadaydı.
"Kupalar kazanma hayalim vardı ve bunun bu kadar çabuk gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim ama hayatımda her şey kendiliğinden gelişiyor."
Tuta, bir gün Brezilya milli takımında oynayabileceğine inanıyor.
"Milli takım her zaman bir hayaldir. Her gün bunun için çalışıyoruz ve inanıyorum ki şimdi her şeyin olabileceği bir zaman. Milli takım özellikle defansta bir revizyondan geçiyor. Çalışmaya ve üzerime düşeni yapmaya devam etmeliyim. Şans doğduğunda bunu en iyi şekilde değerlendirmek için hazır olmalıyım."
ADI NEREDEN GELİYOR?
Tuta adını, Tuta olarak da bilinen Brezilyalı eski futbolcu Moacir Bastos'a olan görsel benzerliği nedeniyle aldı.
SAĞ BEK OLARAK YETİŞTİRİLDİ
Tuta, Sao Paulo altyapısında bir sağ bek olarak yetişti. Uzun boyuna (1.84) karşın hızı etkileyici bulundu. Sao Paulo U20 Eyalet Ligi'nde (Copinha) stoper olarak forma giydi ve takımı eyalet şampiyonu oldu. Şampiyonlukta Morato (Önce Benfica'ya ardından Nottingham Forest'a transfer oldu) ile birlikte Tuta'nın yıldızı parladı. Sağ bek olmasından kaynaklanan hızı, topla dikine mesafe kat etmesi, savunmadan oyun kurarken özgüvenli pasları takdir topladı.
Kupa şampiyonluğu sonrası Sao Paulo a takımına çıkarıldı ancak hep yedek kulübesinde bekledi.
SAO PAULO, TUTA'YA İNANMADI
Sao Paulo, bu süreçte Tuta'nın yeteneklerine inanmakta zorlandı ve 2024 yazında bedelsiz olarak Santo Andre'ye, 1 yıl sonra ise Retro Kulübü'ne giden Walce'ye; 7.6 milyon euro'ya Benfica'ya transfer olan Morato'ya yatırım yapma kararı aldı.
FRANKFURT ALDI VE KİRALADI
Brezilyalı savunmacı, henüz profesyonel bir maça çıkmadan 1.8 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay karşılığı 19 yaşında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Frankfurt, 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Tuta'yı Belçika ekibi Kortrijk'e Avrupa futboluna alışması ve gelişmesi için kiraladı.
Kariyerinin ilk profesyonel maçını 24 Kasım 2019'da Kortrijk formasıyla Anderlecht'e karşı oynadı. O sezonu 17 resmi maç oynayarak tamamladı, zira Kovid-19 pandemisi nedeniyle sezon erkenden iptal edildi.
2020/21'DE 'İLK YEDEK STOPER' OLDU
Brezilyalı oyuncu, David Abraham'ın ülkesi Arjantin'e dönmesinin ardından yedek stoper olarak 2020/21'de Frankfurt'a geri döndü. Evan N'Dicka ve Martin Hinteregger'in arkasında, Adi Hütter'in ilk yedek stoperi olmayı başardı.
GLASNER, TUTA'YI PARLATTI
Oliver Glasner'in 4'lü savunmadan 3'lü savunmaya dönmesiyle birlikte ilk 11 oyuncusu haline geldi. 2021/22'de 26 maçta oynadı. Sağ stoper rolünü benimsedi. Frankfurt'un Avrupa Ligi'ni kazandığı süreçte yalnızca 2 maçta oynamadı. Finalde de forma giydi. Frankfurt, Tuta'nın performansını beğendi ve sözleşmesini uzattı.
YÜZDE 30'U İÇİN 1.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Frankfurt, Sao Paulo'nun yüzde 30'luk payı için 1.5 milyon euro ekstra ücret ödedi ve Tuta'nın bonservisinin yüzde 100'üne sahip oldu.
Sözleşme uzatma töreninde Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Markus Krösche, "Tuta gibi çok önemli ve yetenekli bir oyuncunun sözleşme uzatması kulübümüzü çok mutlu etti. Kariyerinde bir sonraki adımı atmaya hazır ve genç yaşına karşın kadromuzun daimi bir üyesi." dedi.
BUNDESLIGA'NIN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLDU
Glasner'in görev yaptığı 2022/23 sezonunda da Tuta, as stoper olmayı sürdürdü. Ligde 30, Avrupa'da 8 olmak üzere 45 maçta görev aldı ve Bundesliga'nın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterildi.
Tuta, Glasner'in gidip Dino Toppmöller'in geldiği 2023/24 sezonunda da formasını kaybetmedi ve 41 maçta forma giydi. Glasner döneminde stoper olarak tercih edilen Tuta, Toppmöller döneminde başka bölgelerde de oynadı. 41 maçın 3'ünde ön libero, 4'ünde ise sağ bek olarak görev aldı. Tuta, bu sezon henüz 21 maçta 6 kez ön libero, 1 kez sağ bek olarak forma giydi.
TUTA'NIN SAĞLIK KARNESİ
Kariyerinde ciddi bir sakatlık problemi olmayan Tuta, hep kısa süreli sakatlıklar yaşadı. En uzun sakatlığı ise son alt baldır problemi oldu ve 25 gün sahalardan uzak kaldı.
SCOUT RAPORU: TUTA
Tuta, Bundesliga'da dikkatleri üzerine çeken bir savunmacıydı. Stoper olmasının yanı sıra, sağ bek ve defansif orta saha görevlerinde de güçlü performanslar sergileyen esnek Brezilyalı, henüz 24 yaşında olmasına rağmen büyük umut vaat ediyor. Oyun tarzı, Brezilyalı köklerinden gelen daha sert ve agresif bir yaklaşıma dayanıyor. Top kazanmada mutlak bir gücü olan Brezilyalı oyuncu, Bundesliga savunmacıları arasında en iyi yüzde 10'luk dilimde yer alıyor; bu da dikkatli ve iyi pozisyon almasının bir kanıtı. Tuta'nın ikili mücadelelerdeki üstünlüğü ve hava düellolarındaki başarısı, bire bir mücadelelerdeki potansiyel gücünü ortaya koyuyor. Disiplin noktasında de ince ayar yapılması gerekiyor çünkü sarı kart oranı çok yüksek. Tuta'nın top kazanma yüzdesinin yüksek olması, sahadaki azmi hakkında çok şey anlatıyor. Hücum alanındaki hakimiyeti düşük görünse de, savunma yarısındaki net hakimiyeti, kendi sahasındaki tehditleri engellemekte en rahat oyuncu olduğunu gösteriyor. Genel olarak Tuta, sıkı savunmanın gerektirdiği zekaya sahipken pas konusunda da yetenekli.
KENDİ SÖZLERİYLE TUTA'NIN KARİYERİ
Dokuz yaşında Sao Paulo altyapına giren Tuta, 2019 Copinha (Sao Paulo Eyalet Ligi) da dahil olmak üzere gençlik düzeyinde birçok kupa kazandı.
"Copinha'da iki kez oynadım: 2018'de Flamengo'ya karşı finalde kaybetttik ve Vasco'ya karşı şampiyon olduk. Bu çok önemli bir şampiyonluktu çünkü profesyonelliğe geçiş yapıyordum ve futbolumu göstermek istiyordum. Kariyerim için çok özeldi.
Elbette Sao Paulo a takımında oynama ihtimali olduğunu görebiliyordum ama o sırada Walce ve Rodrigo gibi benden önde olan birkaç isim vardı. Bunca yıldır sizinle çalışan bir kulüpten ayrılmak çok zordu. Ama sonunda doğru kararı verdim. Gelecekte Sao Paulo için oynama hayalimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum."
Copinha finalinin hemen ardından evraklarını düzenlemek için acele etti ve Şubat 2019'un başında Almanya'ya geldi. Kış aylarında tamamen farklı bir ülkeye adapte olduğu için ilk birkaç ay zor geçti. Brezilyalı oyuncunun sahada oynayacak yeri yoktu ve sezon sonuna kadar sadece antrenman yapabildi.
"Yükselişte olan bir takımdı. Benim pozisyonumdaki ana oyuncu Arjantinli kaptan David Abraham'dı. Kulüpte bana çok yardımcı oldu. Soğuk, insanlar ve şehir nedeniyle eşim için çok zor oldu."
Daha fazla deneyim kazanmak için Tuta bir sezonluğuna Belçika 1. Ligi'nde oynayan Kortrijk'e kiralandı.
"İlk birkaç ay zordu çünkü yeni bir adaptasyon süreciydi. Ama oynamaya başladıktan sonra teknik direktörün güvenini kazandım. Henüz ilk profesyonel maçına çıkmamış genç bir oyuncuydum, bu yüzden biraz güvensizlik vardı. Sıkı çalışmaya devam ettim ve şansımı en iyi şekilde kullandım. Anderlecht ile 0-0 berabere kaldık ve bu kariyerimde bir dönüm noktası oldu."
Brezilyalı oyuncu 2020'de Frankfurt'a döndü ve Arjantin'e dönen takım kaptanının yerine geçebileceğini biliyordu. İlk sezonunda 19 maçta forma giyen Tuta, ertesi yıl Alman ekibinin Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla birlikte ön plana çıktı.
"Sezonun başında fazla oynamıyordum ama sonra teknik direktörün güvenini yeniden kazandım ve oynamaya başladım."
Frankfurt kupayı kaldırmadan önce çeyrek finalde güçlü Barcelona'yı eledi.
"Kura çekildiğinde kutlama yaptık ama biraz karmaşıktı. Evimizde oynarken taraftar desteğinden dolayı kendimize çok güveniyorduk. Deplasmana gittiğimizde de taraftarlar bizim için oradaydı."
Camp Nou'daki ikinci maçta Alman taraftarlar büyük bir kalabalık oluşturdu ve Katalanları gölgede bırakan bir tribün şovları verdi. Tuta ilk maçta oyundan atıldığı için oynamadı.
"Sözleşmeyi imzalamaya gittiğimde yöneticilerin bana gösterdiği ilk şey taraftarlardı. Fanatikler ve güzel bir tribün yapıyorlar. Her maça büyük bir tutku katıyorlar, bu heyecan verici. İspanya'da oynayamamak çok sinir bozucuydu ama sonunda işler yoluna girdi."
Yarı finalde West Ham'ı eledikten sonra, Frankfurt'un İskoç ekibi Rangers'a karşı penaltı atışlarıyla kazandığı finalde sahadaydı.
"Kupalar kazanma hayalim vardı ve bunun bu kadar çabuk gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim ama hayatımda her şey kendiliğinden gelişiyor."
Tuta, bir gün Brezilya milli takımında oynayabileceğine inanıyor.
"Milli takım her zaman bir hayaldir. Her gün bunun için çalışıyoruz ve inanıyorum ki şimdi her şeyin olabileceği bir zaman. Milli takım özellikle defansta bir revizyondan geçiyor. Çalışmaya ve üzerime düşeni yapmaya devam etmeliyim. Şans doğduğunda bunu en iyi şekilde değerlendirmek için hazır olmalıyım."