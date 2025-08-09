10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-345'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-145'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-0DA
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Kayseri'de başladı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla Talas ilçesi Ali Dağı'nda başladı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Kayseri'de başladı
Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla Talas ilçesi Ali Dağı'nda başladı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası'na Kayseri'nin Talas ilçesinde Ali Dağı ev sahipliği yapıyor. 14 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada 8 ülkeden 120 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Hava Sporları Federasyon Asbaşkanı Abdullah Kahraman, "Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve aynı zamanda Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası'nı yapıyoruz. Türk sporcularımız bu yarışlar sonucunda milli takıma seçiliyor. Türkiye'deki en üst düzeydeki şampiyonayı yapıyoruz. Bugün belirlenen parkur uzunluğumuz 75 kilometre. Ali Dağı'ndan kalkan sporcular Pınarbaşı ve Tomarza ilçesinde belirlenen yerlere inecek. Şampiyonada 90'ı Türk olmak üzere 120 sporcu var. Rüzgarın yönü ve şiddetine göre o günün güzergahını sabah belirliyoruz. Ali Dağı yamaç paraşütü anlamında Türkiye'nin en önemli yerleri arasında. Hedefimiz Ali Dağı'nda Dünya Şampiyonası yapmak" diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
