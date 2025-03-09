Türkiye U20 Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, Avrupa şampiyonu

Turnuvanın üçüncü ve son gününde yarı finalde Polonya 2 takımı ile karşılaşan Sahra Yücetürk, Su Şimdim, Yasemin Yıldırım ve Bahar Doğan'dan oluşan milliler, rakibini 10-15, 15-12 ve 15-6'lık setler sonucunda 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı takımı Polonya 1 takımıyla karşı karşıya gelen Ay-yıldızlılar rakibini 12-15, 15-12 ve 15-9'luk setler sonucunda 2-1 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu.



Tuna İmdat, Barış Güldalı, Mehmet Buğra Türkel ve Polat Kemal Eser'den oluşan U20 Erkek Kar Voleybolu Milli Takımı ise klasman maçında Polonya'ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvayı 6'ncı sırada tamamladı.



