Türkiye U20 Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, Avrupa şampiyonu

Türkiye U20 Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Türkiye U20 Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, Avrupa şampiyonu
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09 Mart 2025 22:07
Turnuvanın üçüncü ve son gününde yarı finalde Polonya 2 takımı ile karşılaşan Sahra Yücetürk, Su Şimdim, Yasemin Yıldırım ve Bahar Doğan'dan oluşan milliler, rakibini 10-15, 15-12 ve 15-6'lık setler sonucunda 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı takımı Polonya 1 takımıyla karşı karşıya gelen Ay-yıldızlılar rakibini 12-15, 15-12 ve 15-9'luk setler sonucunda 2-1 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

Tuna İmdat, Barış Güldalı, Mehmet Buğra Türkel ve Polat Kemal Eser'den oluşan U20 Erkek Kar Voleybolu Milli Takımı ise klasman maçında Polonya'ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvayı 6'ncı sırada tamamladı.


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