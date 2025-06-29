Türkiye U16 Kadın Sutopu Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda ikide iki

Türkiye U16 Kadın Sutopu Milli Takımı, ev sahibi olduğu 2025 U16 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na etkileyici bir başlangıç yaptı.



İstanbul'da Beylikdüzü Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonanın açılış gününde Slovakya'yı 14-8 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, grup aşamasındaki ikinci maçta ise unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak Çekya'yı 10-9 yenmeyi başardı.



Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve 15 Avrupa ülkesinden takımların katıldığı şampiyonada Milli Takımımız, Slovakya karşısında ilk periyottan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Yüksek motivasyon ve etkili savunmasıyla dikkat çeken Türkiye, tribünleri dolduran seyircilere coşkulu bir açılış mücadelesi sundu.

İkinci günün kapanış maçında ise büyük bir geri dönüş yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında 4 sayı geriye düşen Türkiye, 3'üncü ve 4'üncü periyotlarda sırasıyla 3-1 ve 3-0'lık üstünlük sağlayarak galibiyet sayısını maçın bitimine yalnızca 14 saniye kala buldu.Türkiye Sutopu Federasyonu'nun ev sahipliğinde ve European Aquatics çatısı altında düzenlenen bu prestijli organizasyon, sadece sportif rekabetin öne çıktığı bir şampiyona değil; aynı zamanda Avrupa'daki genç kadın sporcuların gelişimine katkı sağlayan önemli bir platform olma özelliği taşıyor.Ay-Yıldızlılar, grup aşamasındaki üçüncü ve son maçında bugün saat 20.30'da Fransa ile karşılaşacak.Kadınlar şampiyonası, 3 Temmuz tarihine kadar İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde devam edecek. Ardından, 7 Temmuz tarihinde aynı tesiste U16 Erkekler Avrupa Şampiyonası başlayacak.