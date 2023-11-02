Türkiye şampiyonlarına işaret dili öğrenen hocalar yardım etti

Diyarbakır'da Judo İl Temsilcisi Osman Gökçül (39), antrenörleri Ramazan Parıldar (35) ve Cihan Özkaya (24) ile birlikte eğitim verdikleri Yenişehir Gençlik Merkezi Spor Kompleksi'ne başvuran işitme engelli sporcularla iletişim kurabilmek için ders alarak 2 ayda Türk işaret dilini öğrendi. Antrenörlerin eğittiği 6 işitme engelli sporcudan 3'ü, Ankara'daki Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'nda Türkiye 1'incisi, 1'i de Türkiye 3'üncüsü oldu. Antrenör Ramazan Parıldar, "Şu an 60 sporcumuz var. Bunların 6'sı işitme engelli. Motive olmaları için işaret dilini de öğrendik. Çocuklarımızın başarılı olması için elimizden gelen ne varsa vermeye çalışıyoruz" dedi.



Diyarbakır Judo İl Temsilcisi Osman Gökçül (39), antrenörleri Ramazan Parıldar (35) ve Cihan Özkaya (24) ile Yenişehir Gençlik Merkezi Spor Kompleksi'ne başvuran işitme engelli sporculara eğitim vermeye başladı. Eğitimde öğrencilerle iletişimde sıkıntı yaşayan antrenörler, Halk Eğitim Merkezindeki kursa giderek, 2 ayda Türk işaret dili öğrendi. Antrenörlerin 1 yılda işaret diliyle anlaşarak yetiştirdiği öğrenciler, 23-24 Ekim'de Ankara'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada Gonca Türk (33) 63 kiloda, Didem Ögdü (39) 70 kiloda, Muhammet Delil Peksert (24) 90 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Ercan Ödüngit (39) de 81 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu. Şampiyonada derece elde eden sporcular, 2024 Şubat ayında İran'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



"İŞARET DİLİ ÖĞRNEDİK"



Antrenör Ramazan Parıldar, öğrencilerle iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrendiklerini ifade ederek, "Şu an burada 60 sporcumuz bulunmaktadır. Bunlar arasında 6 sporcumuz işitme engellidir. Motive olmaları ve iletişim sağlayabilmek için işaret dilini de öğrendik. Bu uyumla beraber daha nice başarıları elde edeceğiz inşallah. Sporcularımız haftada 6 gün sürekli antrenman yapıyor. Bu çocuklarımızın başarılı olması için elimizden gelen ne varsa vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.



