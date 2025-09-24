Türkiye Ragbi Milli Takımı'nın rakibi Ukrayna

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenecek 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans müsabakasında Türkiye, Ukrayna ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Federasyonun açıklamasına göre müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda yapılacak.
Milli takımın Avrupa arenasındaki mücadelesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, 27 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.
Federasyonun açıklamasına göre müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda yapılacak.
Milli takımın Avrupa arenasındaki mücadelesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, 27 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.