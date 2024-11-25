Türkiye Pist Şampiyonası sezon finali İstanbul Park'ta gerçekleştirildi

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası, İstanbul Park'ta tamamlandı; Berkay Akça ve Zekai Özen şampiyonluklarını garantiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Pist Şampiyonası sezon finali İstanbul Park'ta gerçekleştirildi
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25 Kasım 2024 01:02
AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezon İstanbul Park'ta koşulan dördüncü ve beşinci ayak yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyonda final etapları TOSFED tarafından Spor Toto, ICRYPEX, AVIS, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla Belediyesi ve Salados katkılarıyla hafta sonu İstanbul Park'ta gerçekleştirildi.

Süper grupta Murat Gürakan ve Berkay Akça hafta sonunu ikişer birincilikle tamamlarken, maxi grupta Zekai Özen iki birincilik, Turgut Konukoğlu ve Kemal Gürsoy da birer birincilik elde etti. Texaco AMS ekibinin her iki yarışın da takımlar birincisi olduğu organizasyon sonunda, super grupta Egemot H2K ekibinden Berkay Akça, maxi grupta ise Texaco AMS'den Zekai Özen şampiyonluklarını matematiksel olarak garantilemiş oldu.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası puan durumları, TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.

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