Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

Antalya'da düzenlenen Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası (TSP-4) tamamlandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre 100. Yıl Spor Tesisleri'nde iki gün süren organizasyon, final müsabakalarıyla sona erdi.
Bireyselde klasik yay kategorisinde erkeklerde Sadık Savaş, kadınlarda Merve Nur Eroğlu şampiyon oldu.
Makaralı yay kategorisinde ise birinciliği erkeklerde Abdullah Yorulmaz, kadınlarda Öznur Cüre Girdi elde etti.
