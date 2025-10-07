Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

Antalya'da düzenlenen Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da sona erdi.

calendar 07 Ekim 2025 23:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Antalya'da düzenlenen Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası (TSP-4) tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre 100. Yıl Spor Tesisleri'nde iki gün süren organizasyon, final müsabakalarıyla sona erdi.

Bireyselde klasik yay kategorisinde erkeklerde Sadık Savaş, kadınlarda Merve Nur Eroğlu şampiyon oldu.

Makaralı yay kategorisinde ise birinciliği erkeklerde Abdullah Yorulmaz, kadınlarda Öznur Cüre Girdi elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.