Türkiye Kupası'nda Emlak Konut, dörtlü finalde!

Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Emlak Konut, BOTAŞ'ı 86-64 yenerek dörtlü finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Türkiye Kupası'nda Emlak Konut, dörtlü finalde!
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19 Mart 2025 17:01
Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Emlak Konut, BOTAŞ'ı 86-64 yenerek dörtlü finale çıktı.  Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şakacı, Fatih Güler, Münevver Özemre

Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 2, Macaulay 27, Parks 15, Gueye 12, Gamze Takmaz 2, Ceren Akpınar 2, İnci Güçlü 2, Berfin Sertoğlu 7, Nur Nihan Dabakoğlu

BOTAŞ: Işık Su Güven 5, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Dantas 25, Cave 8, Allen 10, Rana Uçar, Büşra Akbaş 5, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan, Jump 3

1. periyot: 21-23

Devre: 40-42

3. periyot: 61-53

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