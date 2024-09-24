Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), sponsorluk gelirlerinin belli periyotlarda federasyon hesaplarına aktarıldığını ve hesapların şeffaf bir biçimde tüm yetkili makamlar tarafından denetlendiğini bildirdi.Federasyondan yapılan açıklamada, 27 Eylül'de yapılacak 6. olağan seçimli genel kurul ile 7. olağan mali genel kurula kısa bir süre kaldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:"Zaman zaman adaylar tarafından federasyonumuzun iş süreçlerine yönelik, kuruma ait verileri çarpıtmak yoluyla, sadece kıymetli delegelerimiz üzerinde negatif algı oluşturmak amaçlı olduğu düşünülen açıklamalarda bulunulmaktadır. Bunlardan biri de sponsorluk gelirlerimize ilişkin finansman ve muhasebe süreçlerimize yönelik yapılmıştır. Sponsorluklardan elde edilen gelirler, yapılan anlaşmalara bağlı olarak belli periyotlarda federasyonumuzun hesaplarına aktarılmaktadır. Bu yılın son çeyreği itibarıyla (liglerin başladığı, milli takım maçlarının başladığı dönem) tüm sponsorluklardan elde edilen gelirler THF'nin resmi muhasebe kayıtlarına geçmiş olacaktır."Açıklamada şeffaflık vurgusu yapılarak, "Federasyonumuzun hesapları şeffaf bir biçimde tüm yetkili makamlar tarafından denetlenmektedir." ifadesi kullanıldı.