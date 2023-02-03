Türkiye Hentbol Federasyonundan Anıtkabir'e ziyaret

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, yönetim kurulu üyeleri, yönetici, teknik ekip ve oyuncular, federasyonun 47. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.Hentbol heyeti, Anıtkabir meydanından yürüyerek üzerinde "Türkiye Hentbol Federasyonu" yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi, Atatürk'ün mozolesine koyduktan sonra saygı duruşunda bulundu.Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren hentbol heyeti, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:"Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizin 100'üncü, federasyonumuzun 47'nci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız günlerde huzuruna geldik. Senin liderliğinden, fikirlerinden ve eylemlerinden ilham alarak kendimize büyük hedefler koyduk. Ülkemizi kurarken sağladığın birliği örnek aldık, "birlikte başaracağız" dedik. Hentbolumuzu ülkemizin her mahallesinde, kız ve erkek çocuklarımıza, gençlerimize oynatabilmek, onları hem zihnen hem bedenen; zeki, çevik ve ahlaklı sporcular olarak yetiştirmek, uluslararası başarılara ulaşmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Emanetin emin ellerde Atam, huzur içinde uyu. Biz hep burada olacağız."