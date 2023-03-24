Türkiye, Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda kayıp!

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Kanada'ya 10-4 mağlup oldu.
İsveç'in Sandviken kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, onuncu maçında Kanada ile karşılaştı. Kanada'ya 10-4 yenilen Türkiye, altıncı mağlubiyetini aldı.
Türkiye on birinci müsabakasını ise bu akşam İskoçya'yla oynayacak.
Organizasyon, 26 Mart Pazar günü sona erecek.
İsveç'in Sandviken kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, onuncu maçında Kanada ile karşılaştı. Kanada'ya 10-4 yenilen Türkiye, altıncı mağlubiyetini aldı.
Türkiye on birinci müsabakasını ise bu akşam İskoçya'yla oynayacak.
Organizasyon, 26 Mart Pazar günü sona erecek.
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