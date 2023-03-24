Türkiye, Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda kayıp!

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, onuncu maçında Kanada'ya 10-4 yenildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türkiye, Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda kayıp!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2023 16:05
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Kanada'ya 10-4 mağlup oldu.

İsveç'in Sandviken kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, onuncu maçında Kanada ile karşılaştı. Kanada'ya 10-4 yenilen Türkiye, altıncı mağlubiyetini aldı.

Türkiye on birinci müsabakasını ise bu akşam İskoçya'yla oynayacak.

Organizasyon, 26 Mart Pazar günü sona erecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery