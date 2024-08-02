Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası, 3-4 Ağustos tarihlerinde Rize'de düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ulusal şampiyonların belli olacağı organizasyon, Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Ekipler, 2500 ve 4000 metrelik parkurda kürek çekerek uzun mesafe (endurance) yarışlarında şampiyonluk mücadelesi verecek.
Organizasyonda master yaş grubundaki yarışlar da şampiyonayla eş zamanlı yapılacak.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ulusal şampiyonların belli olacağı organizasyon, Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Ekipler, 2500 ve 4000 metrelik parkurda kürek çekerek uzun mesafe (endurance) yarışlarında şampiyonluk mücadelesi verecek.
Organizasyonda master yaş grubundaki yarışlar da şampiyonayla eş zamanlı yapılacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU