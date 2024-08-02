Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de yapılacak

Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası, 3-4 Ağustos tarihlerinde Rize Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de yapılacak
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02 Ağustos 2024 12:51
Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası, 3-4 Ağustos tarihlerinde Rize'de düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ulusal şampiyonların belli olacağı organizasyon, Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ekipler, 2500 ve 4000 metrelik parkurda kürek çekerek uzun mesafe (endurance) yarışlarında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Organizasyonda master yaş grubundaki yarışlar da şampiyonayla eş zamanlı yapılacak.

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