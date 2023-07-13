Türkiye, Çekya'yı rahat yendi

26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'ndaki ilk maçında Türkiye, Çekya'yı 92-73 mağlup etti.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Spor Salonu'nda 18 yaş altı kategorisinde düzenlenen organizasyonda ilk müsabakalar oynandı.



Genç milliler, Çekya'yı 92-73 mağlup etti. Diğer müsabakada ise Belçika, Bulgaristan'ı 85-81 yendi.



Turnuvaya Cuma günü oynanacak Belçika-Türkiye ve Çekya-Bulgaristan maçlarıyla devam edilecek.



