Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, UCI yönetimine ikinci kez aday

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlenen 10 aday arasında yer aldı.



Avrupa Bisiklet Birliğinin (UEC) Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen 37. Kongresi'nde, UCI Yönetim Kurulu Üyeliği için 10 aday belirlendi.



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, 49 ülkenin 43'ünün oyunu alarak 10 isim arasına girmeyi başardı.



Ruanda'nın başkenti Kigali'de 27 Eylül'de yapılacak UCI Kongresi'nde, Avrupa'yı temsil edecek 2 kadın ve 5 erkek üye seçilecek.



2013-2016 yılları arasında UCI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Dağ Bisikleti Komisyon Başkanlığı yapan Emin Müftüoğlu, aynı zamanda ikinci kez seçildiği Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı görevini yürütüyor.



UCI Yönetim Kurulu'na, Avrupa kıtasını temsilen aday olarak seçilen isimler şöyle:



Agata Lang (Polonya), Cattaneo Rocco (İsviçre), Emin Müftüoğlu (Türkiye), Jensen Henrik Jess (Danimarka), Jose Vicioso Soto (İspanya), Katerina Nash (Çekya), Michel Callot (Fransa), Pavel Mardonovic (Slovenya), Serena Danesi (İtalya), Tom Van Damme (Belçika).



