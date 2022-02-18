Türkiye, bilardo şampiyonasında yarı finalde!

3 Bant Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finale yükseldi.



Ankara Gölbaşı Bilardo Federasyonu tesisinde 14 ülkeden 21 takım ve 42 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Tayfun Taşdemir-Lütfi Çenet'ten kurulu milli takım, Perşembe günü yarı finalde İsveç ile mücadele edecek.



Tayfun Taşdemir, İsveç'ten Blomdahl Torbjörn, Lütfi Çenet de aynı ülkeden rakibi Michel Nilsson ile karşılaşacak.



Can Çapak-Turgay Orak ikilisi ise çeyrek finalde elendi.



Şampiyona, yarın final mücadelelerinin ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.





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