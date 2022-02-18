Türkiye, bilardo şampiyonasında yarı finalde!

3 Bant Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finale yükseldi.
Ankara Gölbaşı Bilardo Federasyonu tesisinde 14 ülkeden 21 takım ve 42 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Tayfun Taşdemir-Lütfi Çenet'ten kurulu milli takım, Perşembe günü yarı finalde İsveç ile mücadele edecek.
Tayfun Taşdemir, İsveç'ten Blomdahl Torbjörn, Lütfi Çenet de aynı ülkeden rakibi Michel Nilsson ile karşılaşacak.
Can Çapak-Turgay Orak ikilisi ise çeyrek finalde elendi.
Şampiyona, yarın final mücadelelerinin ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Ankara Gölbaşı Bilardo Federasyonu tesisinde 14 ülkeden 21 takım ve 42 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Tayfun Taşdemir-Lütfi Çenet'ten kurulu milli takım, Perşembe günü yarı finalde İsveç ile mücadele edecek.
Tayfun Taşdemir, İsveç'ten Blomdahl Torbjörn, Lütfi Çenet de aynı ülkeden rakibi Michel Nilsson ile karşılaşacak.
Can Çapak-Turgay Orak ikilisi ise çeyrek finalde elendi.
Şampiyona, yarın final mücadelelerinin ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.