Türkiye Basketbol Ligi'nde dev maç: Anadolu Efes-Fenerbahçe

Türkiye Basketbol Ligi'nde, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Basketbol Ligi'nde dev maç: Anadolu Efes-Fenerbahçe
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10 Aralık 2023 16:31
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko 11 Aralık Pazartesi (yarın) karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunan Anadolu Efes, Galatasaray yenilgisinin ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Lacivert-beyazlı takım THY Avrupa Ligi'nde de üst üste Panathinaikos ve ALBA Berlin karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 10 maçta 8 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun 7 maçlık galibiyet serisi ise geçen haftaki Beşiktaş Emlakjet deplasmanında son buldu. Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nde de son 7 maçında 1 kez kazandı.

Taraftarlar arasında oynanan son 10 resmi maçta her iki takım da beşer galibiyet aldı.

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