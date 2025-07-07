Türkiye, Avrupa'daki dev kulüplerin gözdesi oldu

Arda Güler, Yasin Özcan ve Baran Yıldız'ın Avrupa'ya transferi sonrası Türk altyapı oyuncuları, İngiliz, Alman ve İtalyan kulüplerinin scout ekiplerinin radarına girdi.

calendar 07 Temmuz 2025 16:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye, Avrupa'daki dev kulüplerin gözdesi oldu
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Türk futbolcuların Avrupa'da önemli kulüplere transfer olmasının ardından, yabancı kulüplerin scout ekipleri gözlerini Türk takımlarının alt yapılarına dikti. Bu bağlamda çok sayıda genç futbolcu adayı yerli ve yabancı kulüplerin transfer havuzuna dahil edildi.

Arda Güler'in Real Madrid'e, Yasin Özcan'ın Aston Villa'ya ve Baran Yıldız'ın Newcastle United'e transfer olmasının ardından, Türkiye'deki kulüplerin alt yapı oyuncuları ünlü scout ekiplerinin gözdesi haline geldi. İngiltere, Almanya ve İtalya'daki dev kulüplerin scout ekipleri alt yapı oyuncuları transfer havuzuna dahil etmek için Türkiye'ye gelip maçları ve idmanları yakından takip ediyor. Bu bağlamda Kasımpaşaspor'un U16 oyuncusu Ömer Faruk Cengiz, Beylikdüzüspor Kulübü U12 oyuncusu Fırat Ege Genç, Fatih Karagümrük U16 takımından Barış Sınar, Fenerbahçe U15 takımından Toprak Kök, Beylerbeyi U16 takımından Yusuf Kaya ve Hasan Kerem Turan gibi birçok genç futbolcu yakın takibe alındı. Oyuncuların, Avrupa pazarına genç futbolcu sunan scout ekiplerinin transfer havuzuna dahil edildiği öğrenildi.

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