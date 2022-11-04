Türkiye, Avrupa'da tarihi bir sezon yaşıyor

UEFA ÜLKE PUANI KLASMANI



SIRA



ÜLKE



PUAN



TAKIM SAYISI



10



Avusturya



33,6



1



11



Sırbistan



31,875



1



12



Türkiye



31,1



4



13



İsviçre



29,175



1



14



Çekya



29,05



0



15



Norveç



28,75



1



16



Ukrayna



28,5



2



17



Danimarka



27,625



1



18



Rusya



26,215



0



19



Hırvatistan



25,4



0



20



Yunanistan



25,225



0





Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında bu sezona 20. sıradan başlamasına rağmen, turnuvalardaki grup maçları sonunda 8 basamak yükselerek 12. sırada yer aldı.Bu sezon Avrupa kupalarına Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Arabam.com Konyaspor ile katılan Türkiye'de şu ana dek sadece Konyaspor Avrupa'ya veda etti.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükselirken, Başakşehir ve Sivasspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna adlarını yazdırdı.Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkamasa da grup üçüncüsü olarak yoluna Konferans Ligi son 16 play-off turundan devam etme şansı yakaladı.UEFA'nın geçen sezon yürürlüğe koyduğu Konferans Ligi sayesinde takımlar Avrupa'da daha uzun soluklu yer alırken puanlama sisteminden de ekstra fayda sağladı.Geçen sezona kadar sadece Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında toplam 80 takım boy gösteriyor ve grup maçları sonunda 48 takım yoluna devam ediyordu.Konferans Ligi sayesinde grup maçları oynayan takımların sayısı 96'ya, bir üst tura çıkma şansı yakalayan takım sayısı da 64'e yükseldi.Bu sayede takımlar Avrupa arenasında daha uzun süre kalma, daha fazla maç yapma ve beraberinde daha çok puan kazanma şansına erişti.Yeni formatla ayrıca bonus puanlar da revize edilerek artırıldı ve bu durum kulüplerin dolayısıyla da ülkelerin daha fazla puana ulaşmasına imkan sağladı.Örneğin önceki senelerde Avrupa Ligi'nde sadece çeyrek finalden itibaren her tur için 1 (bir) bonus puan verilirdi. Başka bir deyişle şampiyon olan takımın kazanacağı bonus puan sadece 3'tü.Yeni sistemle birlikte bunlara ilaveten Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan takım 5 bonus puan kazanıyor.Grup ikincisi olan takım ise 2 bonus puanı cebine koyarken, son16 play-off turunu geçmesi halinde 1 puan daha alıyor.Geçen sezon başlayan Konferans Ligi'nde de grup lideri 2, grup ikincisi ise 1 bonus puanı hanesine yazdırıyor.UEFA'nın uyguladığı dönemsel format ve puan değişiklikleri sebebiyle sadece sezon içindeki dereceler baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre Türkiye, en başarılı 4'üncü sezonunu geçiriyor.Türkiye en başarılı sezonunu 1996-1997 sezonunda yaşadı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'la Avrupa arenasına çıkan Türkiye, topladığı 7,75 puanla en fazla puan toplayan 4. ülke oldu. Klasmanın ilk 3 sırasındaysa 11,6 puanla İspanya, 10,142 puanla İtalya ve 9,142 puanla Almanya yer aldı.1959-1960 sezonunda Almanya, Hollanda ve Çekoslovakya'yla 5. sırayı paylaşan Türkiye, 2000-2001 sezonunu en iyi 6. ülke olarak tamamladı.Türkiye ayrıca 1963-1964, 1999-2000, 2007-2008, 2012-2013 ve 2016-2017 sezonunda ise en başarılı 7. ülke oldu.Bu sezon ise Türkiye, 10,8 puanla en fazla puan toplayan 6. ülke pozisyonunda.Klasmanın zirvesinde 16,571 puanla İngiltere bulunurken, bu ülkeyi sırasıyla 13,75 puanla Almanya, 12,428 puanla İspanya, 11,928 puanla İtalya ve 10,916 puanla Fransa takip ediyor.Avrupa yolculuğunu 4 takımla sürdüren Türkiye'yi, aynı sayıda takımla yoluna devam eden 10,6 puanlı Belçika, 10,3 puanlı Hollanda ve 10 puanlı Portekiz takip ediyor.Geçen sezonu 20. sırada tamamlayan Türkiye, 2023-2024'te Avrupa'ya 4 takım gönderecek.Bu sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşacak takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 4 eleme turu oynayacak. Avrupa'ya gidecek diğer 3 takım ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek.Bu sezonki çıkışla 12. sıraya kadar yükselen Türkiye, sezon sonunda ilk 15 içinde kalırsa, 2024-2025 sezonunda takım sayısını yeniden 5'e çıkaracak ve Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım gönderecek.Statü gereği klasmanda ilk 10 sırada bulunan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebiliyor.Buna göre Türkiye sezon sonunda ilk 10'a girerse, 2023-2024 Süper Lig şampiyonu doğrudan Devler Ligi'ne dahil olacak.Türkiye bu sezonu 11. sırada tamamlarsa, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanacak takımın kendi liginde de Devler Ligi bileti almasını bekleyecek.Türkiye, ülke puanı klasmanında 31,1 puanla 12. sıraya kadar çıkarken, 4 takımla yola devam ediyor olmanın avantajını da elinde bulunduruyor.Türkiye'nin rakiplerinden 10. sırada yer alan 33,6 puanlı Avusturya, 11. sırada bulunan 31,875 puanlı Sırbistan ve 29,175 puanla 13. sıradaki İsviçre'de sadece 1'er takım Avrupa macerasını sürdürüyor.UEFA ülke puanı klasmanında 10 ila 20. sıradaki takımların puanları ve turnuvalara devam edecek takım sayıları şöyle: