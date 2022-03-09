Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2022 18:27
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçları oynandı.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Fenerbahçe-Ataşehir Belediyespor: 4-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

Kireçburnu-Altay: 1-0

Hatayspor-Kocaeli Bayan FK: 2-3

1207 Antalyaspor Kadın FK-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-0

Fatih Vatanspor-Beşiktaş Vodafone: 0-1

B Grubu:

Bitexen Sivasspor-Hakkarigücü: 1-4

Trabzonspor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 3-1

Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Konak Belediyespor: 0-6

Galatasaray Hepsiburada-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1

Dudullu-ALG Spor: 0-7

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.