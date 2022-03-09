Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçları oynandı.
Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Fenerbahçe-Ataşehir Belediyespor: 4-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
Kireçburnu-Altay: 1-0
Hatayspor-Kocaeli Bayan FK: 2-3
1207 Antalyaspor Kadın FK-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-0
Fatih Vatanspor-Beşiktaş Vodafone: 0-1
B Grubu:
Bitexen Sivasspor-Hakkarigücü: 1-4
Trabzonspor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 3-1
Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Konak Belediyespor: 0-6
Galatasaray Hepsiburada-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1
Dudullu-ALG Spor: 0-7
Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Fenerbahçe-Ataşehir Belediyespor: 4-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
Kireçburnu-Altay: 1-0
Hatayspor-Kocaeli Bayan FK: 2-3
1207 Antalyaspor Kadın FK-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-0
Fatih Vatanspor-Beşiktaş Vodafone: 0-1
B Grubu:
Bitexen Sivasspor-Hakkarigücü: 1-4
Trabzonspor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 3-1
Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Konak Belediyespor: 0-6
Galatasaray Hepsiburada-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1
Dudullu-ALG Spor: 0-7