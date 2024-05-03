Türk voleybol hakemleri, Süper Final ve Milletler Ligi'nde görev yapacak

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri ve FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında, Türk voleybol hakemleri görev alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk voleybol hakemleri, Süper Final ve Milletler Ligi'nde görev yapacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2024 14:46
Antalya'da düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri ve FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında, Türk voleybol hakemleri görev yapacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, 5 Mayıs Pazar günü kadınlar ve erkeklerde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyüğünün belli olacağı CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nde Prof. Dr. Nurper Özbar ve Ozan Çağı Sarıkaya'yı görevlendirdi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu ise 14-20 Mayıs tarihlerinde oynanacak 2024 FIVB Milletler Ligi 1. hafta müsabakalarında Erdal Akıncı'ya görev verdi.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery