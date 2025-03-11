Türk Telekom, Eurocup çeyrek finalinde Hapoel Shlomo ile karşısına çıkacak

Türk Telekom, Eurocup çeyrek finalinde Hapoel Shlomo'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, Eurocup çeyrek finalinde Hapoel Shlomo ile karşısına çıkacak
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11 Mart 2025 12:36
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Eurocup çeyrek finalinde yarın İsrail kulübü Hapoel Shlomo ile karşılaşacak.

Bulgaristan'ın Samokov kasabasıyla aynı taşıyan spor salonunda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Normal sezonda A Grubu'nu 2. sırada bitiren Hapoel Shlomo ile B Grubu 3'üncüsü Türk Telekom arasındaki maçı kazanan taraf, yarı finale çıkacak.

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