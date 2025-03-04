Türk teknik direktörler UEFA Pro Lisans eğitimine katıldılar

Mevcut en yüksek antrenörlük sertifikasyonu olan Pro Lisans eğitimine Türkiye'den teknik direktörler katıldı.



Genç çalıştırıcılar, UEFA'nın en prestijli antrenörlük programlarından biri olan Pro Lisans eğitimi için İsviçre'nin Nyon kentinde bir araya geldi.





Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Egemen Korkmaz ve Hakan Balta'nın da aralarında bulunduğu Türk teknik adamlar, İsviçre'de UEFA Pro Lisans eğitimine katıldı.