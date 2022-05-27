Türk takımlarının Avrupa'daki yol haritası

- Fenerbahçe'nin hedefi Devler Ligi

- Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne

Trabzonspor'un şampiyonluğuyla sona eren Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ardından Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının rotaları belli oldu.Gelecek sezon 5 Türk ekibinin yer alacağı Avrupa kupalarında Trabzonspor ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek.Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde 8 Eylül'de başlaması planlanan UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına doğrudan katılım sağlayacak.En son 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe, sezonu 2. basamakta bitirerek yıllar sonra yeniden Devler Ligi'ne katılma fırsatı yakaladı.Fenerbahçe ağustos ayının ilk iki haftasında oynanacak maçları da başarıyla geçerse play-off turuna dahil olacak. Bu turun da geçilmesi durumunda Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi özlemine nokta koyacak.Fenerbahçe ön eleme turlarında yaşayabileceği olası başarısız sonuçlarda ise UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek.Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda ederse UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak ancak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu ya da play-off etabında elenerek Devler Ligi bileti alamazsa Kupa 2'ye gruplardan katılacak.Fenerbahçe için diğer bir olasılık da UEFA Konferans Ligi.Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan elenirse UEFA Konferans Ligi'ne play-off turundan itibaren dahil olarak Kupa 3'te mücadele etme hakkı elde edecek.Sezonu 3. sırada bitiren İttifak Holding Konyaspor ve 4. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.İki takım da Kupa 3'te gruplara kalmak için 3 ön eleme oynayacak., bu turu geçmeleri durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Elenen takımın Avrupa defterini kapatacağı turun geçilmesi halinde 2. ön eleme turu ve ardından play-off maçları oynanacak.Tüm bu maçlarda tur atlamayı başaran ekipler ise gruplara isimlerini yazdıracak.Avrupa Kupaları'nda bu sezon maçların oynanması planlanan tarihler şöyle19-20 ve 26-27 Temmuz2-3 ve 9 Ağustos16-17 ve 23-24 Ağustos4-11 Ağustos18-25 Ağustos: 21-28 Temmuz4-11 Ağustos18-25 Ağustos