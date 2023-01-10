Galatasaray'da gözden çıkarılan Haris Seferovic'e şimdiden birçok Türk kulübünün talip olduğu ortaya çıktı.Ara transfer döneminde kiralık sözleşmesi feshedilmesi beklenen Haris Seferovic, Benfica'ya geri dönmek istemediğini açıklamıştı.Düzenli oynayabileceği bir takımda olmak isteyen 30 yaşındaki santrfora, şimdiden birçok Türk kulübünün talip olduğu ortaya çıktı. Seferovic'in menajeriyle temasa geçen Süper Lig temsilcileri, İsviçreli golcüyü kadrolarına katmak istediklerini net şekilde ilettiler.Tecrübeli futbolcunun da kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye'de kalmaya olumlu yaklaştığı bildirildi.