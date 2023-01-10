Türk kulüpleri Seferovic'in peşinde!

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve ara transfer döneminde kiralık sözleşmesi feshedilmesi beklenen Haris Seferovic'e birçok Türk kulübü talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Türk kulüpleri Seferovic'in peşinde!
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10 Ocak 2023 12:35
Haris Seferovic
Haris Seferovic
Galatasaray
Galatasaray'da gözden çıkarılan Haris Seferovic'e şimdiden birçok Türk kulübünün talip olduğu ortaya çıktı.

Ara transfer döneminde kiralık sözleşmesi feshedilmesi beklenen Haris Seferovic, Benfica'ya geri dönmek istemediğini açıklamıştı.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİLER

Düzenli oynayabileceği bir takımda olmak isteyen 30 yaşındaki santrfora, şimdiden birçok Türk kulübünün talip olduğu ortaya çıktı. Seferovic'in menajeriyle temasa geçen Süper Lig temsilcileri, İsviçreli golcüyü kadrolarına katmak istediklerini net şekilde ilettiler.

TÜRKİYE'DE KALMAYA SICAK

Tecrübeli futbolcunun da kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye'de kalmaya olumlu yaklaştığı bildirildi. 



 

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