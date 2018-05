Türk kadınlarından EURO 2024 mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel değerleri, futbol altyapısı ve futbola olan tutkusuyla EURO 2024'e ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tanıtım etkinliği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.Türkiye'nin EURO 2024 adaylık dosyasının tanıtıldığı etkinlikte konuşan Bakan Kaya, etkinlik kapsamında düzenlenen gösteri maçında yer alan Kadın Futbol Milli Takımı ve sanatçılara teşekkür etti.Sporun, insanları ve toplumları birbirine yaklaştıran, barış ve kardeşlik iklimini ve duygusunu güçlendiren önemli bir araç olduğuna değinen Kaya, "Futbol da hem dünyada hem de ülkemizde en çok ilgi duyulan spor branşı. Futbol, bir spor olmaktan ziyade, geniş kitleleri bir araya getiren önemli bir alan. Aynı zamanda, futbol, toplumumuzu birleştiren bir güçtür. Toplumun farklı renkleri, takımlarının renginde birleşiyor. Millet olarak birleştiğimiz ay-yıldızlı formamız var, onun etrafında 81 milyon birleşiyoruz." diye konuştu.Bakan Kaya, Türkiye olarak son 16 yılda pek çok alanda büyük değişim ve dönüşüm başardıklarını vurguladı. Bu kapsamda futbol altyapısını da güçlendirdiklerini ifade eden Kaya, uluslararası standartlara uygun statların sayısında önemli bir artış sağladıklarını anımsattı.Büyük tesisler yaptıklarını hatırlatan Kaya, Türkiye'nin birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti:"Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün bir araya geldiğimiz EURO 2024'ün ülkemiz ev sahipliğinde yapılması adına gerekli teminatları en üst düzeyde verdi ve vermeye de devam ediyoruz. Hükümet olarak tüm desteğimizle bu organizasyonun ülkemizde yapılması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ev sahipliği için Almanya ile yarıştığımız bu süreçte hep birlikte devlet ve millet olarak elimizi taşın altına koyarak, bu organizasyonu inşallah Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz. Kadınlar olarak da bunu başaracağımıza inanıyorum. İnanıyorum ki Türkiye 2023 vizyonunu 2024'te UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak taçlandıracağız. EURO 2024'ün Türkiye'de düzenlenmesi, spordaki barış ve kardeşlik ruhunun diğer alanlara yayılmasına da güç katacaktır."Bakan Kaya, sporun insanları ön yargılardan uzaklaştırdığını, toplumlar arasında barış ve kardeşliği yaygınlaştırdığını da vurguladı. Bu şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesinin önemine değinen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Barış, kardeşlik, centilmenlik, sevgi ve hoşgörü, aynı zamanda siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi olumlu yönde etkileyecek, bu alanlardaki iş birliklerimize güç katacaktır. Böyle bir gelişmenin bizim için olduğu kadar Avrupa için de önemli olduğuna inanıyorum. Bu kampanya sürecinde muhataplarımıza çok iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel değerleriyle futbol altyapısı ve futbola olan tutkusuyla EURO 2024'e ev sahipliği yapmaya hazır."Kaya, EURO 2024 vesilesiyle gerçekleştirilen etkinliğin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve ekibine başarılar diledi.Etkinlikte gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Kaya, futbola çocukluğundan beri ilgisi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Türkiye ve Türk insanı dünyada gerçekten eşine rastlanılmayacak şekilde misafirperver. Türk kadınları olarak UEFA 2024'e ev sahipliği yapmaya hazırız. Türkiye her şeyiyle her anlamda UEFA 2024 için hazır. Kadınlar olarak biz de bu konuda ev sahipliğine hazırız mesajını vermek için bugün buradayız. Futbol takımının maçını izleyeceğiz. Hepsine başarılar diliyorum. Çocukken ben de futbol oynardım, futbola ilgili bir çocuktum. Kaledeydim ve özellikle beni kaleye dikerlerdi. Hiç gol yemezdim. Başarılı bir kaleciydim. 'Boyum uzundu herhalde onun avantajı vardı.' diye düşünüyorum."TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören de yaptığı konuşmada, Türk kadını isterse başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.Revna Demirören, "Hepimiz biliyoruz ki dünyada başarmaya kararlı bir kadından daha etkili bir güç olamaz. Kadın isterse her şeyi yapar. Emin olun Türk kadını isterse 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da Türkiye'ye getirir. Biz bu güce sahibiz, yeter ki isteyelim. Bir kadın olarak gururla söylüyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu teşkilatının en kritik birimlerinde bugün kadınlar görev alıyor. Biliyorum ki UEFA'ya 26 Nisan'da teslim ettiğimiz EURO 2024 adaylık dosyamızda da kadın uzmanlarımız, çok önemli katkılar verdiler." dedi.Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Avrupa'nın ekonomik olarak en güçlü federasyonlarından olduğuna dikkati çeken Demirören, şunları kaydetti:"Madem ki bu kadar güçlü bir organizasyonun yönetiminde kadınlar aktif olarak yer alabiliyor, madem ki UEFA EURO 2024 adaylık dosyamıza kadınlarımızın zarif ama becerikli eli değiyor, öyleyse hep birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da Türkiye'ye kazandırırız. Kazandırmakla da kalmayız emsalsiz bir turnuva düzenleriz. Söz veriyoruz UEFA'ya verdiğimiz tüm sözlerimizi tuttuğumuz gibi emsalsiz bir turnuva sözümüzü de tutarız."Devletin, EURO 2024 adaylığına verdiği desteğe dikkat çeken Demirören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümete verdikleri destekler için teşekkür etti. Çocuklara kalıcı bir miras bırakmayı istediklerini dile getiren Demirören, 80 milyonluk ülkenin nüfusunun yüzde 28,7'sinin gençlerden oluştuğunun altını çizdi.EURO 2024 için yurt içinde ve dışında birlikte çalışılması çağrısında bulunan Demirören, "Biz başarırız. Futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarız. EURO 2024'te de en güzel ev sahipliğini yaparız. Çünkü biz Türk kadınıyız." dedi.Konuşmaların ardından Türkiye'nin adaylık tanıtım videosu gösterildi. Etkinlikte, Revna Demirören, Bakan Kaya'ya üzerinde EURO 2024 logosu ve sloganı bulunan ebru tabloyu sundu.Tanıtımın ardından A Milli Kadın Futbol Takımı, Sanatçılar Karması ile gösteri maçı oynadı. Maçın başlama vuruşunu yapan Bakan Kaya, penaltı atışı da kullandı.