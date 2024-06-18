Willy Sagnol: "Arda Güler çok yetenekli"

Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, A Milli Takımımıza kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Willy Sagnol: 'Arda Güler çok yetenekli'
Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, A Milli Takımımıza kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Sagnol yaptığı açıklamada, "Duygularım biraz karmaşık. Çok iyi performans çıkardık. Skoru etkiledik. Hak etmek, hak etmemek doğru terim olmaz. Futbolun hikayesi böyle. Gürcistan'ın imajını güzel çizdik." dedi.

Arda Güler ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Türkiye'nin attığı ilk gol çok güzeldi, Arda'nın golü çok daha güzeldi. Çok yetenekli bir oyuncu. Biraz daha yetenek, biraz daha tecrübe söz konusu olabilir bizde. Hızlı öğreniyoruz."

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
Son Dakika Haberleri
Jude Bellingham
Jude Bellingham'dan Arda Güler'e: "Abi!"
Osman Aşkın Bak:
Osman Aşkın Bak: "Güzel bir futbol zevki yaşandı"
Nagelsmann
Nagelsmann'dan Toni Kroos'a övgüler!
Yusuf Yazıcı:
Yusuf Yazıcı: "Rehavete kapılmamalıyız"
Samet Akaydin:
Samet Akaydin: "Son saniyede kalbim biraz durdu"
Sporx Anasayfasına Dön