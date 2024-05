Türk kadın boksörlerin hedefi her turnuvada şampiyonluk

Son olarak Avrupa Boks Şampiyonası'ndan 2 altın ve bir bronz madalyayla dönen Kadın Boks Milli Takımı, her turnuvadan şampiyonluk ile dönmeyi hedefliyor.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçen ay düzenlenen organizasyonda, kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli altın, Büşra Işıldar ise bronz madalya kazandı.



Milli takımda hedef ise olimpiyatlarda iyi bir çıkış yakalayarak tarihe geçmek.



Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlanan milli takımda, Esra Yıldız ve Büşra Işıldar, 2. Dünya Olimpiyat Kota Eleme müsabakalarına katılmak için Tayland'a gitti. Buse Naz Çakıroğlu ve Gizem Özer ise hazırlıklarını sürdürüyor.



"Biz gittiğimiz her yerde şampiyon olmak istiyoruz"



Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na eksiklikleri tamamlamak için gittiklerini belirtti.



Şampiyonada kendilerini denediklerini anlatan Yiğit, "Biz gittiğimiz her yerde şampiyon olmak istiyoruz. Burada kadınlarda 2, erkeklerde 1 altın ve 2 bronz madalya aldık. Biz erkeklerde de kadınlarda da 5-6 sporcuyla gittik. Buna rağmen takım halinde üçüncü olduk. Çoğu ülkeler 22 kişi geldi." dedi.



Hedeflerinin olimpiyat olduğunun altını çizen Yiğit, "Biz olimpiyatta hedeflediğimiz madalyayı alacağız. Bunu orada gördük. Olimpiyata kadın takımı olarak tam takım gitmeyi düşünüyoruz. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık. Bunu bütün dünya görüyor. Türk kadın boksu bir marka, ekol oldu. Eskiden biz Ruslara özenirdik. Gelirlerdi her branşta 7-8 final olurdu. Bunların çoğu da altın olurdu. Şimdi artık o Türk kadın boksunda. Biz dünya şampiyonu bir takımız. Dünyanın bir numarasındayız. Paris olimpiyatlarında çok daha güzel bir çıkış yapacağız." diye konuştu.



"Bizim için öncelikli hedef Paris Olimpiyatları"



Buse Naz Çakıroğlu da olimpiyat hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti.



Avrupa Şampiyonası'nda performansının yüzde yüzünü göstermediğini ifade eden Buse, "Avrupa Şampiyonası bizim için güzel bir motivasyon oldu. Bir üst sıklette yarıştım. Hem performansımızı görmek hem de denemek istediğimiz şeyler vardı. Bence o ahengi yakaladık. Şimdi tekrar Paris için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bizim için öncelikli hedef Paris Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe ile birlikte 5 yıldır olimpiyat yolunda yürüdüğüne işaret eden Buse, şunları kaydetti:



"Bir sporcu için başından sonuna kadar özellikle manevi anlamda sizinle beraber yürüyen insanların olması mental açıdan çok önemli. Fenerbahçe bünyesine ilk geldiğim zamanlarda henüz başarılı bir sporcu değildim. Başarılı sporcu olmak için bir adaydım. Potansiyelim vardı. Onlar o dönemden bugüne her zaman aynı ilgi ve özenle, her zaman benim yanımda oldular. Onlarla birlikte bu yolu yürüdüğüm için çok mutluyum. Ali Başkan'a çok büyük bir teşekkür etmek gerekiyor. Onunla birlikte olimpik branşlar olarak çok büyük bir ilerleme katettik. Bence 2024 ve 2028'de bunun meyvelerini yiyeceğiz diye düşünüyorum."





