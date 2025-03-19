Türk Hava Yolları, Sultanlar Ligi'nde normal sezonu galibiyetle kapattı

Sultanlar Ligi'nin son haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Türk Hava Yolları, Sultanlar Ligi'nde normal sezonu galibiyetle kapattı
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19 Mart 2025 16:05
Son güncelleme 19 Mart 2025 16:14
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 26. ve normal sezonun son haftasında Türk Hava Yolları sahasında Bahçelievler Belediyespor'u konuk etti.

Burhan Felek Vestel salonunda oynanan karşılaşmayı Türk Hava Yolları 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Türk Hava Yolları normal sezonu 5. tamamladı.

Bahçelievler Belediyespor, ligdeki 17. mağlubiyetini alarak 9. sırada yer aldı

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Emine Arıcı, Ratzke (Melis Yılmaz, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)

Bahçelievler Belediyespor: Czyrnianska, Ceren Domaç, Inneh, Baird, Özgenur Çetiner, Buse Ünal (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Almadovar, Sabriye Dikmen, Simay Gazi, Cansın Şurgun)

Setler: 25-19, 25-15, 25-21

Süre: 70 dakika (21, 22, 27)

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