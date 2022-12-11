Türk Hava Yolları, PTT'yi deplasmanda yıktı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, İlknur Çakar
PTT: Busa, Elif Su Yavuz, Elif Boran, Caric, Büşra Güneş, Pavlovic (Melisa Memiş, Merve Tanyel, Gizem Mısra Aşcı)
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Bahar Toksoy Guidetti, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Buse Sonsırma Kayacan, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Çağla Akın, Orthmann)
Setler: 18-25, 16-25 16-25
Süre: 68 dakika (24, 22, 22)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, İlknur Çakar
PTT: Busa, Elif Su Yavuz, Elif Boran, Caric, Büşra Güneş, Pavlovic (Melisa Memiş, Merve Tanyel, Gizem Mısra Aşcı)
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Bahar Toksoy Guidetti, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Buse Sonsırma Kayacan, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Çağla Akın, Orthmann)
Setler: 18-25, 16-25 16-25
Süre: 68 dakika (24, 22, 22)
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