Türk forvet Deniz Gül, Porto'ya transfer oluyor

Porto, Hammarby'nin 19 yaşındaki Türk asıllı İsveçli forveti Deniz Gül'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Portekiz basınından JN'nin haberine göre; Porto, Deniz Gül transferi için Hammarby ile 4.5 milyon euro artı 500 bin euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.



Haberde, Deniz Gül'ün kısa süre içinde Portekiz'e gidip sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.



RAKAMLARI



İsveç U21 takımında iki kez forma giyen Deniz Gül, kariyerinde çıktığı 48 maçta 17 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.





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