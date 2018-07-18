Tuncelili raftingci kızlar, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

- Toka: "Raftingle ilimiz dünyaya tanıtıldı"

- Antrenör Canpolat: "Türkiye'nin en küçük raftingcileriyle çalışıyoruz"

Tunceli'de mayıs ayında yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası'nda derece elde ederek milli takıma seçilen 4 sporcu, Türkiye'yi temsil edecekleri İtalya'daki Dünya Rafting Şampiyonası hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.Tunceli, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür Çayı'nda düzenlenen organizasyonlarla son yıllarda rafting sporunda adını ülke çapında duyurmayı başardı.Mayıs ayında Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Tunceli, 5 gün süren yarışlarda, sporcu ve teknik ekipten oluşan yaklaşık 500 kişiyi başarıyla ağırlayarak önemli bir organizasyona imza attı. 2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli'ye Vali ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Tuncay Sonel'in de ciddi katkılarıyla kentte bir adım öne çıkan rafting sporuna yatırımlar artarak devam ediyor.Bir dönem çatışmalarla gündeme gelen Munzur ve Pülümür Vadileri artık haftanın 7 günü rafting başta olmak üzere doğa sporları için ülkenin pek çok yerinden gelen sporcu ve misafirleri ağırlıyor.Dünya Rafting Şampiyonası'na sporcuları hazırlayan Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Gülseren Toka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin 2008 yılında başladığı rafting yolculuğunda emin adımlarla ilerlediğini ve adını Türkiye'ye duyurduğunu söyledi.2018 yılının Tunceli için rafting branşında milat olduğunu belirten ulusal rafting hakemi ve antrenörü Toka, "İlimizde 23-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlenmişti. Avrupa standardında yapılan bu muhteşem organizasyonla ilimiz dünyaya tanıtıldı." dedi.Şampiyona sonucunda Tunceli rafting takımının önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Toka, şunları kaydetti:"Şampiyonada kızlarımız açık yaşta Türkiye birinciliği, 19 yaş altında Türkiye üçüncülüğü elde etti. 5 gün süren bu yarışmalarda başarılı olan kızlarımız değerlendirmeler sonucunda milli takıma seçildiler ve 20-25 Temmuz'da İtalya'da yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası'na gitmeye hak kazandılar. Milli takıma seçilen sporcularımızla haftanın 5 günü antrenman yapmaktayız. Sporcularımızı şampiyonaya hazır bir şekilde gönderiyoruz. İnşallah orada sporcularımız, ilimizi ve ülkemizi güzel bir şekilde temsil ederek, derecelerle dönerek bizleri mutlu ederler. Sporcularımıza başarılar diliyorum."Toka, sporculara inanan ve her fırsatta destekleyen, yapılan ve planlanan organizasyonlara sınırsız destek sunan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'e şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi.Rafting antrenörü Ali Ekrem Canpolat da Tunceli'de rafting kız takımıyla 6 aydır çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.Tunceli'de rafting altyapı çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Canpolat, "Yaklaşık 12 yaş gurubu sporcularımız raftinge başladı. Belki de şu an Türkiye'de en küçük yaş kategorisi diyebilirim. 10-12 yaş gurubuyla çalışmalarımız gayet güzel ve verimli bir şekilde devam ediyor." dedi.Sporcuları şampiyonaya iyi hazırladıklarını belirten Canpolat, "Sporcularımıza şampiyonada başarılar diliyorum ve kendilerine çok güveniyorum. Çünkü bayağı uzun bir süredir haftanın 6 günü yoğun bir emekle, iyi bir çalışmayla belli bir noktaya geldik zaten. Çocuklar elinden geleni yapacaktır. Kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.5 yıldır rafting yapan ve milli takıma seçilen Tijda Yeşil ise "Tunceli'de yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası'nda birinci olduk. Hedefimiz önce milli takımdı ve Türkiye'yi temsil etmekti. Milli takıma seçildik çok mutluyuz. İtalya'ya gideceğiz ve Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bunun için hepimiz çok gururluyuz, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.4 yıldır rafting yapan ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Deniz Dinler de, antrenmanların aralıksız sürdüğünü ve İtalya'da yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Tunceli'yi temsil edecekleri için heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi.Tijda ve Deniz'in yanı sıra Tuncelili raftingcilerden Gözde Aksoy ve Şara Akbayın da milli takımda yer alıyor.