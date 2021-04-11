Tümer Metin: "Önemli bir virajı döndü Beşiktaş"

Tümer Metin, Beşiktaş'ın Erzurumspor deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyeti TRT Spor'da yorumladı. İşte Tümer Metin'in sözleri..

Haber; Sporx.com
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Tümer Metin: 'Önemli bir virajı döndü Beşiktaş'
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11 Nisan 2021 23:40


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