Tuchel'den Sacha Boey açıklaması

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, Bayer Leverkusen maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tuchel'den Sacha Boey açıklaması
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10 Şubat 2024 23:43
Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, 3-0 kaybedilen Bayer Leverkusen maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sacha Boey ile ilgili konuşan Tuchel, "Tella ve Frimpong'un hızını kesmek için Sacha Boey'i solda oynattık. Savunmamız ilk golde adeta uyuyordu. Çok ucuz gol yedik." dedi. 

Sözlerine devam eden Alman teknik adam, "Oyuna yönelik taktiksel yaklaşımın sorumluluğunu üstleniyorum ve bugün suçu benim üstlenmem gerektiğini söylemeye gerek de yok. Hazırlık yapmak için tam bir haftamız vardı ve benim işim fikirler bulmak ve oyuncularımı bu yaklaşıma ikna etmek. Ne yazık ki bugün pek başarılı olamadım, koçluk kariyerimde bu ne ilk ne de son olacak. Bir hafta boyunca iyi hazırlandık ve kendimizden çok şey bekledik ama sonuçta eve elimiz boş dönüyoruz.'' şeklinde konuştu.

Tuchel ayrıca, "Hangi maç olursa olsun havlu atmayacağız. Bizim için fark değişti ama yaklaşım değişmeyecek. Devam etmeliyiz, daha iyi olmalı ve hayatta kalmalıyız.'' ifadelerini kullandı. 

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