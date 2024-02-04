Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ligde oynayacakları Bayer Leverkusen maçıyla ilgili konuştu.



Alman teknik adam, "Zirvede olmak zorundayız, başka bir yol yok. Leverkusen'e ilk yenilgisini tattırmak ve onları geçmek için bir şansımız olması adına çok çalışıyoruz. Bu elbette en çok arzu ettiğimiz senaryo" dedi.



Tuchel ayrıca, "Leverkusen son derece iyi bir sezon geçiriyor ama dikiz aynasına bakarsa, sadece 2 puan arkasında bizi görecektir" diye konuştu.



Bayer Leverkusen, 20 maç sonunda topladığı 52 puanla zirvede yer alıyor. Bayern Münih ise 20 maçta 50 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.



Bayer Leverkusen ve Bayern Münih arasındaki maç, 10 Şubat Cumartesi günü 20.30'da oynanacak.



