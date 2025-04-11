TSYD İzmir Şubesi Koşusu'nda zafer Birdwood'un

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve İzmir Hipodrom Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 26'ncı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu'nda zafer Jokey Nevzat Avcı'nın bindiği Birdwood isimli safkanın oldu.



Şirinyer Hipodromu'nda 2 bin metre çim pistte koşulan geleneksel yarışa 4 ve yukarı yaşlı 11 İngiliz atı katıldı. Koşuda 2.04.09'luk dereceyle Birdwood birinci geldi.



Yarışın ödül törenine TSYD İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş, şube yöneticileri Ali Gözeten ve Okan Kara ile TJK Disiplin Kurulu Üyesi Aslan Savaşan ve Metin Çalık katıldı. TSYD İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş, koşuyu kazanan Birdwood'un sahibi Hakan Yücetürk adına kupayı Metin Çalık'a takdim etti. İlk olarak 1999 yılında organize edilen TSYD İzmir Şubesi Koşusu, koronavirüs pandemisinin yaşandığı 2020 yılı haricinde 26 senedir aralıksız düzenleniyor.



