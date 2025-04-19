TS Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon belli olacak

Galatasaray Fuzul, 1-1 eşitliğin olduğu play-off final serisinin üçüncü maçında pazar günü Fenerbahçe İstanbul Jet'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TS Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon belli olacak
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19 Nisan 2025 13:15
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon pazar günü yapılacak Galatasaray Fuzul-Fenerbahçe İstanbul Jet maçıyla belli olacak.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin ilk maçını sarı-kırmızılı ekip, 59-53 kazanarak 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçında ise kazanan 82-50'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Pazar günü oynanacak üçüncü maçı kazanan ekip, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.

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