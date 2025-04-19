TS Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon belli olacak

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon pazar günü yapılacak Galatasaray Fuzul-Fenerbahçe İstanbul Jet maçıyla belli olacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin ilk maçını sarı-kırmızılı ekip, 59-53 kazanarak 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçında ise kazanan 82-50'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.
Pazar günü oynanacak üçüncü maçı kazanan ekip, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.
Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin ilk maçını sarı-kırmızılı ekip, 59-53 kazanarak 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçında ise kazanan 82-50'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.
Pazar günü oynanacak üçüncü maçı kazanan ekip, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.