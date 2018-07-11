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Trezeguet, imzayı atacakken masadan kalktı!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Trezeguet, Slavia Praha'nın sunduğu 4 yıllık sözleşmeye imza atacakken son anda masadan kalktı!

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Trezeguet, imzayı atacakken masadan kalktı!
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11 Temmuz 2018 17:17
Çek basını, Mahmoud Hassan Trezeguet'in Prag'a gittiğini ve sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı. Mısırlı oyuncunun, 4 yıllık sözleşmeye resmi imzaların atılacağı sırada vazgeçtiği ve transferin son anda iptal olduğunu yazdı.

Kulüp yetkililerin de onayladığı bu gelişme sonrası Çekya tarihinin en pahalı transferi olması beklenen Mahmoud Hassan Trezeguet'in, bu gelişme sonrası Kasımpaşa kampına geri döneceği ifade edildi.

TREZEGUET'TEN AÇIKLAMA GELDİ 

Mahmoud Trezguet, Slavia Prag ile sözleşme imzalamamasının ardından kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mısırlı yıldız, "Hala Kasımpaşa'nın futbolcusuyum. Gidecek miyim, yoksa kalacak mıyım bilmiyorum. Hiçbir kapıyı kapatmıyorum ve tüm tekliflere açığım." ifadelerini kullandı. 

HİLMİ ÖKSÜZ, TRANSFERİ BU SÖZLERLE DOĞRULAMIŞTI

Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz: "Trezeguet'in Slavia Prag'a transferi bizim rızamın dışında gerçekleşti. Serbest kalma maddesini ödemeyi kabul ettikleri için, bizim elimizde olan bir şey değil." ifadelerini kullandı. Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin ise "Slavia Prag, Trezeguet'nin sözleşmesinde yer alan 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. Transfer 2 gün içinde tamamlanır. 5 milyon Euro'yu sağlık kontrolünden hemen sonra tek seferde ödeyecekler" şeklinde konuştu.

GALATASARAY'IN TREZEGUET İÇİN SUNDUĞU TEKLİF

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Trezeguet için Galatasaray, 2.5 milyon euro bonservis ve 2 de futbolcu takası teklif etmişti. Sarı-kırmızılı kulübün transferdeki beyni Abdürrahim Albayrak da yaptığı açıklamada Trezeguet'in transferi için görüşmelerde bulunduklarını ve Kasımpaşa'dan kolaylık beklediklerini dile getirmişti.

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