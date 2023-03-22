Trezeguet'e eski takımı talip oldu!

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet'e eski kulübü Al Ahly talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trezeguet'e eski takımı talip oldu!
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22 Mart 2023 11:07
Bu sezon beklentilerin altında kalan Trezeguet, 35 maçta 9 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koysa da istikrarlı bir görüntü çizmedi.

2026 yılına kadar kontratı bulunan Mısırlı oyuncuya ise talip çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Al Ahly'nin devreye girdiği ve yaz döneminde Trezeguet'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Yıldız oyuncunun takımda kalıp, kalmayacağı ise sezon sonuna kadar gösterdiği performans doğrultusunda belli olacak.

Trezeguet'nin de henüz kararını vermediği öğrenildi. 

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