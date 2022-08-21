Trezeguet, beklentiyi karşılayamadı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Trezeguet, şu ana kadar beklentilere karşılık veremedi.
Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme'nin ayrılmasının ardından takıma katılan Mısırlı yıldız, forma giydiği 5 müsabakada fileleri havalandıramadı.
Trezeguet, tek skor katkısını Antalyaspor deplasmanında Enis Bardhi'nin attığı ikinci golden önce pası vererek yaptı.
Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme'nin ayrılmasının ardından takıma katılan Mısırlı yıldız, forma giydiği 5 müsabakada fileleri havalandıramadı.
Trezeguet, tek skor katkısını Antalyaspor deplasmanında Enis Bardhi'nin attığı ikinci golden önce pası vererek yaptı.
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