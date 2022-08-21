Trezeguet, beklentiyi karşılayamadı

Trabzonspor'da, Anthony Nwakaeme'nin ardından transfer edilen Trezeguet, şu ana kadar beklentilere karşılık veremedi.

, Fotoğraf; AA
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Trezeguet, beklentiyi karşılayamadı
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21 Ağustos 2022 14:36
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Trezeguet, şu ana kadar beklentilere karşılık veremedi.

Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme'nin ayrılmasının ardından takıma katılan Mısırlı yıldız, forma giydiği 5 müsabakada fileleri havalandıramadı.

Trezeguet, tek skor katkısını Antalyaspor deplasmanında Enis Bardhi'nin attığı ikinci golden önce pası vererek yaptı.

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